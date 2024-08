Feriado em 15 de agosto: quais cidades onde há folga?

No dia 15 de agosto é celebrado o dia de Assunção de Nossa Senhora; veja quais são as cidades que aderem ao feriado na data

No dia 15 de agosto de 2024 será feriado em algumas cidades do Brasil. Esse data é celebrada a Assunção de Nossa Senhora, padroeira de diversas cidades. Entre as cidades que têm feriado ou ponto facultativo no dia 15 de agosto estão: Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Maringá (PR).

No catolicismo, Nossa Senhora da Assunção representa a celebração da "Dormição de Maria", mãe de Jesus.