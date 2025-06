Dia dos Namorados: conheça história por trás do 12 de junho

Dia dos Namorados é celebrado em de junho no Brasil, diferente de boa parte do mundo. A escolha tem origem comercial; saiba curiosidades sobre a data

O ato de comemorar o Dia dos Namorados ao redor do mundo remete à vida de um santo patrono da Igreja Católica conhecido como São Valentim, no dia 14 de fevereiro. Porém, no Brasil essa comemoração acontece no dia 12 de junho.

Instituído em 1949, o Dia dos Namorados no Brasil foi uma campanha criada pelo publicitário João Dória. Ele foi contratado para aquecer as vendas no mês de junho, considerado fraco para o comércio.