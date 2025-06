Dia dos Namorados do Burger King: como provar que foi traído e ganhar lanche

No Dia dos Namorados, o Burger King vai na contramão da data e oferece hambúrguer grátis para quem já foi traído — com direito a confissão

O Burger King anunciou uma promoção exclusiva para o Brasil em homegaem ao Dia dos Namorados . Na contramão do romantismo da data, a rede de fast food irá presentear gratuitamente com um hambúrguer da linha Whopper quem já foi traído — ou, popularmente, quem é chamado de “ corno ”.

Com validade limitada, veja como resgatar um sanduíche gratuitamente durante o Dia dos Namorados no BK Drive.

Limitada a apenas um CPF por sanduíche, a campanha dos “cornos” reforça a fórmula que já virou marca registrada do Burger King: provocar, engajar e divertir, sempre conectando o produto a um momento cultural ou emocional do público.

A campanha teve tanta repercussão que foi premiada com um Leão de Prata na categoria Direct, no Festival de Cannes, um dos eventos mais prestigiados da publicidade mundial.

A campanha “Corno Drive-Thru” é mais um exemplo das ações irreverentes do Burger King. A marca tem se destacado nos últimos anos por campanhas provocativas e bem-humoradas que geram repercussão nas redes sociais e engajamento com o público jovem.

Batata e onion rings para estudantes



Outra iniciativa recente foi dedicada aos estudantes que prestaram o Enem 2024. Após a prova, o Burger King distribuiu batatas fritas e onion rings gratuitamente para quem apresentasse o comprovante de participação — uma forma bem-humorada de recompensar o esforço dos candidatos.

Rio e São Paulo na lista de melhores hamburguerias do mundo; CONFIRA



Sanduíche para advogados



Em datas comemorativas, o BK também costuma inovar. No Dia do Advogado, a rede ofereceu sanduíches gratuitos a profissionais da área jurídica, com o slogan: “Justiça saborosa para quem luta por ela todos os dias”.