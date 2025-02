14 de fevereiro é Dia de São Valentim; conheça história e significado

No Brasil, há o 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio , conhecido popularmente como santo casamenteiro. Todavia, o “Valentine's Day” tem ganhado força também entre os brasileiros nos últimos anos.

O Dia de São Valentim é comemorado no dia 14 de fevereiro e está no calendário de datas comemorativas da Igreja Católica. A data é celebrada como o Dia dos Namorados em quase todo o mundo.

Dia de São Valentim: CONHEÇA tradições ao redor do mundo

Chocolate criado especialmente para a data

No século XIX, os processos industriais possibilitaram que o chocolate deixasse de ser apenas uma bebida amarga para tornar-se sólido e doce — e o Dia de São Valentim foi a oportunidade para isso acontecer.

Em 1861, Richard Cadbury (da empresa britânica Cadbury) produziu a primeira caixa de chocolates em formato de coração, especialmente para as comemorações da data.

Rosas vermelhas são um costume “recente”

O ato de dar flores só se tornou um costume popular durante a era Vitoriana, entre os anos de 1837 e 1901 do Império Britânico. Na época, rosas vermelhas simbolizavam o amor profundo

Por que o Brasil comemora o Dia dos Namorados em junho?

No Brasil, o 12 de junho foi escolhido por motivos comerciais. O publicitário João Agripino Doria (pai do ex-governador de São Paulo, João Doria), se inspirou no sucesso do Dia dos Namorados no exterior e adaptou a comemoração para o mercado brasileiro em 1949.

A ideia era criar uma data que estimulasse as compras, como ocorre no Dia das Mães e no Dia dos Pais. O 12 de junho é a véspera do dia de Santo Antônio, conhecido popularmente como santo casamenteiro e foi aproveitada.