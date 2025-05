Santo Antônio, São João e São Pedro: tudo sobre o trio celebrado em junho

Festas juninas celebram Santo Antônio (foto), São João e São Pedro / Crédito: reprodução / Paróquia São José Trabalhador

No mês de junho, são celebradas três festas religiosas em diferentes datas: Santo Antônio, no dia 13, São João Batista, dia 24, e São Pedro, dia 29. Os festejos, incorporados ao calendário cristão, têm origem anterior à chegada do cristianismo e foram adaptados pela Igreja ao longo do tempo. No Brasil, as datas deram origem às chamadas Festas Juninas, trazidas pelos portugueses durante a colonização.

Antes de assumirem um significado cristão, as celebrações aconteciam no hemisfério norte como rituais de fertilidade e agradecimento pelas colheitas, aproveitando o solstício de verão. Com o tempo, passaram a homenagear São João, dando origem às festas "joaninas", que mais tarde passaram a incluir também Santo Antônio e São Pedro. Festa de Santo Antônio em Barbalha 2025: CONFIRA shows e mais sobre o evento

Santo Antônio: o santo casamenteiro Santo Antônio é celebrado no dia 13 de junho. Nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195, com o nome de Fernando de Bulhões. De família nobre, abandonou os privilégios para ingressar na Ordem dos Franciscanos em 1221. Ficou conhecido como pregador e por supostos milagres, como curas e bilocações.

Faleceu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231, e foi canonizado no ano seguinte. Em 1946, o Papa Pio XII concedeu-lhe o título de Doutor da Igreja. Seu túmulo, na Basílica de Pádua, é um dos principais locais de peregrinação da fé católica. A fama de “santo casamenteiro” vem de relatos sobre sua ajuda a uma jovem sem dote para o casamento. Reza a tradição que, ao pedir a ajuda do santo, ela encontrou um bilhete em sua imagem, pedindo ao prestamista local que lhe entregasse moedas de prata equivalentes ao peso do papel. O pedido foi atendido. Santo Antônio também é invocado por fiéis que desejam encontrar objetos perdidos.

A festa de São João é celebrada em 24 de junho e tem grande destaque no calendário religioso e popular. João Batista é primo de Jesus e teria nascido três meses antes dele, conforme narra o Evangelho de Lucas. Foi um pregador no deserto da Judeia e batizou Jesus às margens do Rio Jordão. Segundo os relatos bíblicos, foi executado por ordem do rei Herodes. A Igreja Católica reconhece São João como um dos únicos santos cuja festa coincide com o nascimento e o martírio.

No Brasil, especialmente no Nordeste, a data é marcada por festas, danças e comidas típicas. A tradição das fogueiras vem da Europa e simboliza o aviso dado por Isabel a Maria sobre o nascimento do filho. Os fogos de artifício também fazem parte das comemorações e, segundo algumas crenças, servem para espantar maus espíritos. Ele é considerado padroeiro dos casados e dos doentes.