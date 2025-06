Dia dos Namorados: ideias de presentes e decoração para fazer em casa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para os casais que apreciam experiências compartilhadas, cursos e workshops, como aulas de culinária ou dança, oferecem momentos de aprendizado e diversão a dois.

Além disso, caixas de assinatura mensal, seja de café, vinhos ou livros, proporcionam surpresas contínuas e fortalecem o vínculo ao longo do tempo.

Por que o Dia dos Namorados é em fevereiro no resto do mundo e no Brasil é em junho? ENTENDA



Presentes personalizados para o Dia dos Namorados

Presentes personalizados continuam sendo uma escolha popular para o Dia dos Namorados. Itens como joias gravadas com iniciais ou datas especiais, fotolivros com memórias do casal, e mapas estelares que retratam o céu em momentos marcantes do relacionamento são opções que unem criatividade e significado.