7 comédias românticas imperdíveis para o Dia dos Namorados

Veja uma lista com os melhores filmes do gênero para assistir com o seu amor

As comédias românticas são produções que se destacam por sua capacidade de entreter diferentes públicos, especialmente durante o Dia dos Namorados. Esse sucesso se deve ao fato de o gênero unir romance e humor de forma leve e envolvente, criando histórias que inspiram os casais apaixonados. Além disso, os enredos geralmente conduzem a finais felizes, o que proporciona ao público uma sensação de prazer, conforto e bem-estar, tornando essas obras ideais para celebrar o amor com leveza e alegria.

Estrelado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine, “Uma Ideal de Você” narra a história de Solène, uma mãe solteira de 40 anos que, desde que teve uma filha e se separou, nunca mais se sentiu confortável para viver um novo romance. No entanto, tudo muda quando, a pedido do ex-marido Dan (Reid Scott), ela acompanha a filha ao Coachella. No festival, Solène conhece o astro do pop Hayes Campbell, de 24 anos, por quem se apaixona e tem um caso. A partir daí, grandes emoções são vivenciadas pela protagonista.

Anos depois, ambos são convidados para um casamento na Austrália, onde encontram os seus ex-namorados, com quem eles aparentemente têm assuntos mal resolvidos. Então, para convencer os ex-parceiros de que estão bem, eles fingem ser um casal apaixonado.

Parcialmente baseado em “Muito Barulho por Nada” (1589) de William Shakespeare, “Todos Menos Você” acompanha a história de Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell), dois desconhecidos que se esbarram em uma cafeteria e se encantam um pelo o outro. No entanto, o primeiro encontro não passa disso e um mal-entendido acaba afastando os dois.

Sob o comando do novo amigo, o protagonista redescobre a sua autoestima e passa por situações cômicas e inusitadas, mas também percebe que o seu coração é de Emily. Enquanto isso, Jacob enfrenta os seus próprios desafios quando se apaixona por Hannah (Emma Stone), revelando que até mesmo os maiores conquistadores podem ser surpreendidos pelo amor.

Brincando com os clichês das comédias românticas, como o próprio nome do filme exprime, o longa narra a trajetória de Julia Jones (Alyson Hannigan), uma jovem desajeitada e azarada no amor, que sonha em encontrar o seu par perfeito. Decidida a mudar a sua sorte, ela se inscreve para participar de um programa de namoro televisivo.

No reality, Julia conhece Grant Fonckyerdoder (Adam Campbell), um britânico charmoso que parece ser o homem dos seus sonhos. Contudo, à medida que o relacionamento avança, a jovem enfrenta situações absurdas e hilárias, desde encontros desastrosos até confrontos com ex-namorados, dignos do exagero do gênero.

Onde assistir: Disney+ e Prime Video.

5. Como se Fosse a Primeira Vez (2004)

“Como se Fosse a Primeira Vez” conta a história de um veterinário marinho que se apaixona por uma mulher com perda de memória (Imagem: Reprodução digital | Columbia Pictures, Flower Films, Happy Madison, Anonymous Content e Columbia Pictures do Brasil)

Estrelado por Adam Sandler e Drew Barrymore, “Como se Fosse a Primeira Vez” conta a história de Henry Roth, um veterinário marinho que se apaixona por Lucy Whitmore, uma mulher com perda de memória de curto prazo. Determinado a conquistá-la, ele cria encontros diários inesquecíveis, fazendo com que Lucy se apaixone por ele a cada novo dia, enfrentando desafios e situações cômicas com criatividade e amor.

Onde assistir: Prime Video, Netflix, YouTube e Google Play Filmes e TV.

6. Ressaca de Amor (2008)

“Ressaca de Amor”mostra um compositor de música de TV que decide ir ao Havaí depois de um término de relacionamento (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

“Ressaca de Amor” é uma comédia romântica dirigida por Nicholas Stoller. A história segue Peter Bretter (Jason Segel), um compositor de música de TV, que é devastado quando sua namorada, a famosa atriz Sarah Marshall (Kristen Bell), termina com ele abruptamente.

Para escapar da depressão, ele decide viajar para o Havaí, mas, ironicamente, Sarah e seu novo namorado, o excêntrico roqueiro Aldous Snow (Russell Brand), estão hospedados no mesmo resort. Peter encontra consolo na recepcionista Rachel (Mila Kunis) e, enquanto tenta superar seu coração partido, se envolve em uma série de situações hilárias e constrangedoras.

Onde assistir: Prime Video.

7. Os normais (2003)

O filme “Os normais” mostra a noite em que Rui e Vani se conhecem (Imagem: Reprodução digital | EUROPA FILMES)

A história acompanha Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) na noite em que se conhecem. Rui está prestes a se casar com sua noiva, Marta (Marisa Orth), mas, por um acaso do destino, ele cruza o caminho de Vani, que também está prestes a se casar com Sérgio (Evandro Mesquita). Quando os dois se encontram em um bar, iniciam uma conversa e percebem que têm uma conexão inusitada.

Ao longo da noite, Rui e Vani passam por uma série de situações absurdas e hilárias, envolvendo enganos, encontros inesperados e decisões impulsivas que os levam a questionar se realmente querem seguir com seus casamentos. O filme explora os primeiros momentos desse relacionamento caótico, mostrando como os dois acabam juntos, apesar das suas personalidades excêntricas e do turbilhão de acontecimentos da noite.

Onde assistir: Globoplay e Prime Video.