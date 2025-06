2025 terá apenas uma Sexta-Feira 13; conheça história por trás da data

Juntos, eles alimentam o imaginário popular há séculos. Em 2025, a coincidência entre o 13º dia do mês e uma sexta-feira acontecerá apenas uma vez , em junho, algo relativamente raro. De acordo com o calendário gregoriano, todo ano tem pelo menos uma sexta-feira 13 e o total pode chegar a até três.

A sexta-feira 13 é amplamente conhecida no mundo ocidental como um dia de azar. A superstição combina dois elementos culturalmente considerados negativos: o número 13 e a sexta-feira.

Para os cristãos, eventos trágicos que aconteceram em sextas-feiras reforçaram a aura negativa da data. Entre os exemplos mais citados estão a crucificação de Jesus, que teria ocorrido em uma sexta-feira, após a Última Ceia, com 13 presentes — sendo Judas, o traidor, o último integrante.

O POVO separou algumas histórias sobre a data cercada por mitos e superstições que intriga há séculos com histórias de azar e até fenômenos astrológicos.

Apesar da associação com o azar, não há registros escritos anteriores ao século 19 que liguem diretamente a sexta-feira 13 a infortúnios. Ainda assim, diversas passagens religiosas e mitológicas ao longo da história ajudam a explicar como a crença se consolidou.

Com o tempo, a superstição se espalhou pela Europa e se intensificou com o avanço do cristianismo.

Já na mitologia nórdica, a origem do número 13 como amaldiçoado aparece em uma história envolvendo Loki, o deus do caos. Convidado não esperado em um banquete de 12 deuses em Valhalla, sua chegada elevou o número de presentes para 13 e provocou desordem.

Literatura e cinema: a cultura popular reforça o medo da sexta-feira 13

A sexta-feira 13 ganhou ainda mais força no século 20 com a literatura e o cinema. O romance “Friday, the Thirteenth”, publicado em 1907, conta a história de um corretor que usa o pânico associado à data para manipular o mercado financeiro.

Já em 1980, a estreia do filme de terror “Sexta-Feira 13” consolidou o dia como símbolo do medo na cultura pop, com o assassino mascarado Jason entrando para o imaginário coletivo.