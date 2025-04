Omelete gigante? Veja como a Páscoa é celebrada em outros países

Na Alemanha é comum ver árvores secas com ovos coloridos; veja mais sobre as tradições de Páscoa ao redor do mundo / Crédito: Freepik/ pvproductions

A Páscoa é uma das celebrações cristãs mais importantes do calendário, comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. Embora sua origem seja religiosa, as formas de celebrar a data variam bastante ao redor do mundo, incorporando elementos culturais, históricos e até pagãos. No Brasil e em boa parte dos países europeus e americanos, o hábito de presentear alguém com chocolate ganha força, mas existem algumas tradições curiosas e particulares ao redor do mundo. Confira algumas a seguir:

Na França, há uma tradição inusitada em uma pequena cidade chamada Haux, no sul do país. Moradores e visitantes se reúnem na praça principal para preparar uma enorme omelete, feita com mais de 15 mil ovos. Ela é cozida em uma panela gigante por voluntários e servida gratuitamente à população. Outra curiosidade é que o país também utiliza sinos como um dos principais símbolos no período. Ovo de Páscoa com alho negro? CONHEÇA criação de hotel de luxo em Paris Páscoa na Alemanha: árvore de ovos coloridos Foi na Alemanha que surgiu a ideia do coelho que esconde ovos coloridos. Por isso tradição de "caça aos ovos" se espalhou e é muito comum também nos Estados Unidos. Além disso, os alemães costumam decorar árvores com ovos coloridos e o evento é chamado de "Osterbaum".

Essas “árvores de Páscoa” são montadas tanto em espaços públicos quanto em casas. Os galhos secos representam a tristeza e o luto pela morte de Jesus Cristo, enquanto os ovos coloridos representam a ressurreição, a vida e a esperança. Páscoa na Finlândia: bruxinhas e doces Na Finlândia, a Páscoa mistura elementos cristãos com tradições folclóricas pagãs. Uma das tradições mais curiosas envolve as crianças se fantasiando de bruxas com lenços coloridos na cabeça, bochechas pintadas e vassouras de brinquedo. Na véspera do Domingo de Ramos (ou no próprio domingo), as "bruxinhas de Páscoa" vão de casa em casa recitando rimas e entregando ramos decorados, em troca de doces ou moedas.

Páscoa na Grécia (Corfu): louça quebrada e renovação A Grécia é um dos países onde a Páscoa Ortodoxa é vivida com maior intensidade. Em Corfu, uma ilha grega com forte tradição religiosa, moradores locais jogam grandes potes de cerâmica, cheios de água, das sacadas e janelas.

O estrondo é alto e simbólico: representa a expulsão do mal e a chegada da primavera e da boa sorte.