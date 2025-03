7 livros protagonizados por animais para crianças

Livros protagonizados por animais são ideais para crianças (Imagem: Creative_Bird | Shutterstock) / Crédito: Edicase Entretenimento

Livros protagonizados por animais são uma forma divertida e emocionante de explorar diferentes perspectivas do mundo com as crianças. Seja por meio de uma raposinha lidando com o luto ou um cãozinho que acredita ser humano, essas narrativas oferecem lições profundas embaladas por histórias cativantes e cheias de emoção. Para conferir valiosas lições sobre amizade, amor, coragem, luto e, até mesmo, reflexões sobre o sentido da vida, confira a lista completa de indicações e escolha seu próximo companheiro literário!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Claudim bota a mão na massa “Claudim bota a mão na massa” é uma história divertida sobre autodescoberta e família, acompanhando o cachorrinho Claudim em sua busca por um talento especial (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Bruno Jacob)

Ele não curte surfar como o tio Claudião. Não sabe pintar com os olhos vendados do mesmo jeito que a prima Claudoca. Nem desenterrar fósseis de dinossauro igual à tia Claudete. Será que o cachorrinho Claudim vai encontrar seu verdadeiro talento? Esta é uma história sobre autodescoberta e família, escrita por uma das maiores atrizes da atualidade, Jennifer Aniston, e ilustrada pelo designer brasileiro Bruno Jacob. 2. O Caranguejo Irritado em: Este livro é meu! (E eu não te empresto) “O Caranguejo Irritado em: Este livro é meu! (E eu não te empresto)” traz uma lição divertida sobre dividir e lidar com frustrações (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Flávia Borges) O Caranguejo, de autoria de André Catarinacho, é um animalzinho muito rabugento e não gosta de dividir nada – nem brinquedos, nem histórias, muito menos este livro! Para afastar os leitores, ele usa caretas, protestos e até um alfabeto de coisas nada convencionais. Mas será que o protagonista vai conseguir afastar os curiosos? Com bom-humor e psicologia reversa, esta divertida história ensina às crianças a importância de compartilhar, lidar com frustrações e descobrir que dividir pode ser mais divertido do que parece.

3. Eu queria poder te dizer Em “Eu queria poder te dizer”, uma pequena raposa aprende a lidar com o luto e a importância das memórias afetivas (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Chiaki Okada) Esta narrativa poética, de Jean-François Sénéchal, aborda formas de acolher os próprios sentimentos para lidar com o luto na infância, a partir da jornada emocional de uma raposinha que está sofrendo com a morte da querida avó. A personagem mostra ao pequeno leitor que falar sobre as emoções, escrever cartas de despedida, ir a lugares que frequentavam juntas e até mesmo reviver recordações felizes são bons caminhos para compreender e enfrentar a tristeza da perda. 4. Meu nome é Não, Tião! “Meu nome é Não, Tião!” mistura humor e imaginação em uma história cheia de confusões e amor canino (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Mike Lowery)

Este é o diário do Não, Tião, um cãozinho que se considera um ser humano e vê como sua grande responsabilidade proteger sua família de coisos-sem-pelos, os Peterson – Elaine, Gary e o filho deles, Justin. Neste livro de Drew Daywalt, o pequeno leitor vai encontrar todos os segredos e aventuras (que estão mais para confusões) do protagonista, além da história de como ele salvou todo mundo de um fim terrível. 5. Solução do peixe-boi Na fábula rimada “Solução do peixe-boi”, os amigos da floresta tentam ajudar o peixe-boi a se livrar de um soluço insistente (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Joana Lira) Uma história de superação e amizade na fauna brasileira! Nesta obra, a cordelista Mari Bigio e a ilustradora Joana Lira apresentam um peixe-boi que enfrenta um soluço que parece não ter fim. Sem perder a esperança, o mamífero aquático conta com a ajuda dos amigos da floresta: garça, cobra-d’água, paca, jacaré, tainha, sapo e até um ratinho, que tentam encontrar um jeito de salvá-lo.

6. Dinomágicos: conheça o mundo dos dinossauros “Dinomágicos: conheça o mundo dos dinossauros” leva o leitor a uma jornada pela Pré-História com lentes especiais para descobrir dinossauros (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Carnovsky) Esta coleção é a oportunidade perfeita para desbravar a Pré-História em um caleidoscópio de cores. Em capa dura e formato grande, a edição acompanha três lentes especiais coloridas em vermelho, verde e azul para o leitor conhecer, de um jeito interativo e divertido, os dinossauros mais espetaculares que viveram em cada continente. As ilustrações são da dupla de designers Carnovsky, Silvia Quintanilla e Francesco Rugi, e o texto é da editora de livros infantis Lucy Brownridge. 7. Dentro do pote Em “Dentro do pote”, Leocádio adora colecionar objetos e memórias, mostrando que pequenos detalhes podem carregar grandes significados (Imagem: VR Editora | Ilustrações de Deborah Marcero)