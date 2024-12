Jesus realmente nasceu dia 25 de dezembro? Por que comemoramos o Natal nesta data?

O nascimento de Jesus é descrito nos livros de Mateus e Lucas, no Novo Testamento. / Crédito: Reprodução/AdobeStock

Dentre os feriados comemorados a cada ano, o Natal é um dos mais significativos e um dos mais aguardados em boa parte do mundo, especialmente no ocidente. Confraternizações, troca de presentes, luzes e enfeites marcam a data, que para os Cristãos também é um momento de celebrar o nascimento de Jesus Cristo. A celebração de Cristo neste período do ano ocorre há mais de 1.500 anos, mas, afinal, por que celebramos o Natal no fim do ano? Jesus de fato nasceu em 25 de dezembro? Confira o texto abaixo e entenda melhor os mistérios dessa data.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Festa de Natal pode ter se originado a partir de uma celebração romana Conhecida como "o melhor dos dias", a Saturnália era uma das festas mais populares do Império Romano. Ela era dedicada ao deus Saturno, divindade associada à renovação, à prosperidade e à agricultura.

Durante a celebração, realizavam-se grandes banquetes abertos ao público, trocas de presentes e um conjunto de festividades que remetem ao que hoje conhecemos como Carnaval. A Saturnália integrava todas as camadas da sociedade romana, incluindo tanto os senhores quanto os escravizados. A "Saturnália" celebrada pelos romanos ocorria entre os dias 17 e 24 de dezembro. Crédito: Reprodução/Adobe Stock As comemorações da Saturnália se iniciavam no dia 17 do mês de "decembris", que originou o atual "dezembro", e duravam pelos 7 dias seguintes, até o dia 24 do mesmo mês.

Como preparação para o grande evento do fim do calendário romano, as casas eram decoradas com folhagens, ramos, guirlandas e velas. Ao fim do festejo, ocorria a "Sigillaria", onde os populares trocavam presentes entre si. LEIA MAIS | Conheça Chester, a cidade inglesa que celebra festa romana que antecedeu o Natal O fim da Saturnália coincide com a adoção do Natal como festa principal de Roma Até por volta do século 2 depois de Cristo, não era comum a celebração do nascimento de Jesus de Nazaré e ainda menos a associação do nascimento ao mês de dezembro. Na realidade, de acordo com estudos do filósofo e teólogo Clemente de Alexandria (150-215), acredita-se que Cristo teria nascido entre os meses de março e maio.

A escolha do dia 25 de dezembro como data oficial da celebração do Natal partiu da Igreja Católica. No ano 350, o papa Júlio I determinou que as festas do nascimento do dito "Emanuel" ocorressem ao final do mês de dezembro. Assim, enquanto os romanos comemoravam a Saturnália, os novos cristãos celebravam o Natal. O imperador Teodósio I publicou o decreto que tornava o cristianismo como a religião oficial de Roma. Crédito: Reprodução/Yale University Art Gallery Cerca de 30 anos depois, em 27 de fevereiro de 380, o imperador Teodósio publica o documento conhecido como Édito de Tessalônica. A declaração enfim reconhecia o cristianismo como a religião oficial de Roma.

O decreto, além dos atos mencionados anteriormente, condenava todo tipo de ato considerado pagão ou herético, punindo até com a perda de direitos civis todos que não professassem o cristianismo como sua religião. Afinal, Jesus realmente nasceu dia 25 de dezembro para comemorarmos o Natal neste dia? A resposta mais simples é: não se sabe. Em entrevista ao O POVO, o teólogo Tiago Albuquerque Formado em Letras pela Universidade Federal do Ceará; Ciências Pastorais pelo Seminário e Instituto Bíblico Maranata (SIBIMA).



Mestrado em "Antigo Testamento" no Baptist Bible Seminary (USA – Pennsylvania) e PhD em "Novo Testamento" na Clarks Summit University (USA – Pennsylvania.



Tiago também é reitor do SIBIMA e pastor na Igreja Bíblica do Planalto em Fortaleza. conta que "não há base bíblica textual para afirmar, nem para negar a data de 25 de dezembro como o nascimento de Jesus", pois, afinal, o Novo Testamento não oferece informação sobre o dia exato.