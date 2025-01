Entenda como funciona o tempo na Etiópia, o país onde um ano dura 13 meses e ainda é 2017

O ano novo etíope compre ocorre no dia 11 de setembro. De acordo com o calendário local, os moradores da Etiópia estão em 2017

Certamente você já ouviu falar do calendário maia, do chinês, do judaico… Mas, para além dos mais difundidos no mundo, há cerca de 40 contadores de tempo em uso ainda hoje. A Etiópia, por exemplo, segue um calendário especial, e está sete anos e oito meses "atrasada" com relação ao calendário usado no Brasil.

O calendário utilizado no País é o gregoriano, modelo adotado na maior parte do mundo, especialmente no ocidente. Do ponto de vista temporal, enquanto as nações que, assim como o Brasil, usam esse modelo consideram estar na passagem do mês 9 para o mês 10 de 2024, na Etiópia, é o ano de 2017.