Piercing e fotos no cemitério: fãs oferecem até 300 mil por fetiches

Um das principais plataformas de conteúdo adulto, o Privacy tem diversos relatos de produtores que receberam propostas curiosas / Crédito: Divulgação / Privacy

O Privacy tornou-se uma das principais fontes de renda para influenciadores que decidiram investir em conteúdo adulto. Na plataforma, assinantes podem interagir diretamente com os criadores, o que muitas vezes resulta em propostas no mínimo curiosas. ‘Beiçola’ celebra dívidas pagas por criadora de conteúdo adulto; SAIBA MAIS



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A “versão brasileira” do OnlyFans foi criada em 2020 e já superou o rival britânico em número de acessos no Brasil. Muitos influenciadores, inclusive aqueles que já não estão no auge da fama, utilizam a plataforma para produzir conteúdos voltados a um público específico, com foco no segmento adulto.

Entre os valores relatados pelos criadores, destacam-se propostas como R$ 100 mil por um piercing íntimo e R$ 300 mil por pelos óvulos. Confira os relatos mais inusitados de produtores de conteúdo adulto no Privacy. Propostas inusitadas: R$ 100 mil por um piercing íntimo Uma das principais criadoras de conteúdo adulto no Brasil, Andressa Urach, é um exemplo de quem utilizou a plataforma para voltar aos holofotes. A ex-miss bumbum e participante do reality A Fazenda revelou, no início de novembro, que faturou R$ 29 mil em apenas um dia, acumulando R$ 53 mil ao longo do mês na plataforma. Desde que começou a produzir conteúdo adulto, Andressa já ultrapassou a marca de R$ 5 milhões em rendimentos.

Entre os pedidos mais curiosos de seus assinantes, destaca-se uma oferta de R$ 100 mil por um piercing íntimo. “Já vi de tudo nessa vida, mas essa proposta foi inédita. Quem imaginaria vender um piercing íntimo por esse valor?”, disse Andressa nos Stories do Instagram. Propostas inusitadas: cueca usada e atuação como estátua Hadson Nery – Cueca usada

As propostas inusitadas não se restringem a criadoras femininas. Influenciadores masculinos também recebem pedidos curiosos. Hadson Nery, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) conhecido como Hadballa, revelou ao Notícias da TV que seu público é diverso, mas destacou que os assinantes LGBTQIA+ são os que mais consomem seu conteúdo. Ele também relatou um pedido peculiar: um fã ofereceu dinheiro por uma cueca usada.

Lily Allen cria conta no OnlyFans para vender fotos dos pés; CONFIRA

Clara Aguiar – Atuação como estátua

Outra ex-participante do BBB que se destacou na plataforma é Clara Aguiar, da 14ª edição do reality. Clara revelou que faturou R$ 500 mil em três meses apenas com assinaturas. Em entrevista ao Feed TV, ela compartilhou um dos pedidos mais inusitados que já recebeu: fingir-se de estátua.