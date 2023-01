BBB 20: Hadballa admitiu ter vontade de ficar com Victor Hugo

O ex-BBB Hadson Nery, conhecido como Hadballa, gostaria de ter ficado com o também brother Victor Hugo durante a edição do Big Brother Brasil 2020. Após especulação de um suposto clima romântico entre os dois, Victor Hugo admitiu, durante entrevista, o interesse de Hadson. Ele, por sua vez, confirmou.

“O Hadson queria me beijar, ele me perseguia nas festas querendo me beijar. Ele dizia: ‘Vamos fazer história, vamos ser os primeiros a dar um beijo na boca’, e eu falava: ‘Hadson, deixa de onda’. Ele falava direto, e tinha um shipp aqui fora chamado ‘Vihadson’”, revelou Victor Hugo no podcast "PodDarPrado", da influenciadora Gabi Prado.

Durante o reality, o participante, que é psicólogo, foi alvo de "haters" por ser considerado insistente. Hadballa, por sua vez, respondeu Victor Hugo em suas redes sociais. Polêmico, Hadson definiu o BBB20 como "edição da hipocrisia".

“Vitor Hugo, meu amigo, você tem razão. Contra fatos não há argumentos, foi verdade, sim, gente. É verdade, sim. Pena que a hipocrisia, o mimimi das fadas, né? E você, meu amigo Victor Hugo, você não percebeu isso antes, porque se você tivesse percebido, nós teríamos quebrado o castelo das fadas ao dar um selinho, ao dar um beijo lá dentro do reality, entendeu? Porque estavam pichando a gente de tanta coisa, que até você que tinha sua causa, tinha a sua pauta e as fadas engoliram, né?”, alfinetou ele, em referência ao grupo encabeçado por Manu Gavassi e Rafa Kalimann.

Hadballa ainda revelou que gostaria de dividir a casa com Gil do Vigor, participante do BBB21. “Eu vou falar pra vocês uma coisa, pra finalizar de vez, se eu pego na minha edição o Gil do Vigor, aí vocês iam ver o que era a cachorrada. Gil, Tu deu azar, Gil! Eu também dei azar. Por que nós não entramos na mesma edição? Porque se a gente entra na mesma edição, aí ia ser um Big Brother de verdade, tanto o meu como o seu. Falei estou leve.”, encerrou.

