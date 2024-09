‘Beiçola’ celebra dívidas pagas por criadora de conteúdo adulto

Criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira paga aluguel de Marcos Oliveira, o "Beiçola", da série "A Grande Família", que estava devendo três meses ao dono do imóvel

A criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira doou cerca de R$ 12 mil ao ator Marcos Oliveira, que deu vida ao personagem "Beiçola" na série "A Grande Família", da Rede Globo.

O ator acumulava três meses de aluguel de seu apartamento no Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. No dia 21 de agosto, ele chegou a receber uma ordem de despejo.

Martina, que é conhecida como "Beiçola do Privacy", também deve doar mais R$ 7 mil para ajudar nos dois próximos aluguéis do artista.