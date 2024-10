Andressa Urach faz tatuagem de sardas no valor de R$ 40 mil

Realizada pela especialista em maquiagem permanente Carolyne Mercedes, a aplicação das sardas falsas foi feita com a técnica “hand poke”, no qual o aplicador não utiliza máquinas e possui maior controle no procedimento.

“Sempre quis ter sardas, acho lindo e natural, e decidi que era o momento certo”, comentou a modelo no Story do Instagram antes de dar início à aplicação. Com valor total de R$ 40 mil, o processo é feito com pigmentos específicos para “criar sardas que parecem totalmente naturais”, conforme detalhou a especialista.

“A ideia é respeitar o tom de pele da Andressa”, acrescentou Carolyne ao afirmar que o resultado natural se dá pela execução cuidadosa da técnica manual. “A mamãe ficou bem novinha, adorei”, comentou Urach explicando que irá compartilhar a rotina de cicatrização com os seguidores.