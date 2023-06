Professora é denunciada por produzir conteúdo adulto no OnlyFans

Rosana dos Reis é professora do Instituto Federal do Espírito Santo e produzia fotos sensuais para OnlyFans; saiba mais

Uma professora do Espírito Santo foi denunciada por pais de alunos por fazer fotos sensuais para plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans. Rosana dos Reis Abrante também compartilhava os registros em suas redes sociais.

Rosana leciona para alunos do 3º ano do ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e em turmas do ensino superior. A Instituição de Ensino afirma que está acompanhando o caso com a Comissão de Ética e confirmou a denúncia.

Em entrevista ao Portal G1 do Espírito Santo, a professora afirmou que começou a produzir conteúdos após ver a ação de outros professores fora do Brasil. "Pensei que haveria público para isso. Algumas pessoas têm fetiche em professores, em quem leciona", afirmou.

Segundo a docente, em 15 dias, ela teria recebido 25% do salário como professora na plataforma de conteúdo adulto.

Autoestima e respeito

Apesar de ter sido alertada por outros colegas, a professora disse que decidiu continuar produzindo. "Sempre fui uma professora muito elogiada em todos os meus relatórios de classe, querida e respeitada pelos meus alunos", relata.

"Eu acho que tenho direito à minha individualidade. Eu sou uma pessoa. Não sou uma servidora do Instituto Federal só. Isso melhorou a minha autoestima, me fez voltar para academia, me ajudou no processo de separação", disse a professora ao portal Universa UOL.

A Comissão de Ética do Ifes afirmou, em nota, que tomou conhecimento do caso a partir de denúncia recebida pelo sistema Fala.BR, que é o sistema de ouvidoria do governo federal. O processo segue em sigilo.

