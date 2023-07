Clássico-Rei: motel na Capital oferta suítes temáticas dos times Fortaleza e Ceará

No começo, o quarto do Fortaleza era mais procurado que o do Ceará, de acordo com a administração

O Dreams Motel, localizado no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, viralizou nas redes sociais após inaugurar suítes temáticas do Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club no Dia dos Namorados, em junho. Cada time possui um quarto próprio com decorações personalizadas: lençóis nas cores das equipes, papéis de parede da torcida na arquibancada e uniforme oficial de jogo. Os valores variam de R$ 173 (três horas) a R$ 260 (12 horas).

“A gente teve essa ideia por causa da paixão”, explica Ingrid de Carvalho, filha do proprietário e membro da administração do empreendimento. “E vendo como isso mexe com o calor humano, como tem todo um movimento acerca desses dois times, a gente teve essa ideia de fazer as suítes para homenagear [as equipes]. É uma singela homenagem.”

Nas redes sociais, alguns torcedores brincaram com a situação. Um deles pediu a criação de uma suíte “Clássico-Rei”, para casais que torcem para times diferentes. Ingrid sugere que, nesse caso, o casal vá uma vez na suíte do Fortaleza e outra na do Ceará. “Para agradar os dois.”

"Sócio-torcedor tem desconto?", perguntou um outro usuário. A resposta é que sim, tem desconto de 20% desde que comprove a vinculação com o clube e faça uma reserva com pagamento antecipado via pix. A promoção não inclui refeições.

Sobre a disputa, no começo, o quarto do Fortaleza era mais procurado que o do Ceará, mas após a história viralizar a procura ficou mais equilibrada.

Clássico-Rei: motel oferece suítes temáticas do Fortaleza e do Ceará Crédito: NILTON NOVAES/Dreams Motel

Serviço

Suítes temáticas dos times Fortaleza e Ceará

Onde: Dreams Motel, na BR-116, 2430 - Cajazeiras

Link para agendamento

Instagram: @dreams.motel