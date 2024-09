Andressa Urach faz contrato de namoro com ator pornô: 'Direito a nada'

O motivo do acordo seria para evitar especulações de que Lucas estaria se relacionando com ela por "interesse financeiro". Veja o que diz o contrato

Andressa Urach assinou na última terça-feira, 10, um contrato de namoro com Lucas Ferraz, ator pornô com quem vive um relacionamento desde fevereiro e mora junto. A modelo afirmou nas redes sociais que o documento estabelece a divisão total de bens.

O motivo seria para evitar suposições de que Lucas estaria se envolvendo com a ela por "interesse financeiro". Urach compartilhou a foto do contrato, que foi registrado no 10º tabelionato do Rio Grande do Sul.

O que diz o contrato de namoro de Andressa Urach?

Urach e Lucas ainda são financeiramente independentes e foi acordado que não receberão assistência um do outro em caso de dissolução do contrato. A dissolução não exige notificação prévia, e será extinto em caso de término.