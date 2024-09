23 anos do 11 de setembro: veja 23 fatos sobre o atentado nos EUA

Em 2024, esses ataques completam 23 anos, e desde então, todos os anos pessoas do mundo inteiro relembram o ocorrido, com diversos intuitos, mas principalmente para homenagear aqueles que perderam a vida durante o atentado ou como consequência dele.

Em 2019, o número de mortos no World Trade Center subiu para 2.753, totalizando 2.996 mortes em todas as áreas afetadas.

Um total de 2.996 pessoas foram mortas em 11/09, e mais de 6 mil ficaram feridas , de acordo com o The Washington Post. O número total inclui os sequestradores, os passageiros, pilotos e tripulação dos aviões; 2.606 pessoas no World Trade Center e arredores, e 125 pessoas no Pentágono.

No Pentágono, com uma média de 23 mil pessoas no prédio, a taxa de sobrevivência foi estatisticamente muito maior que no WTC.

Apenas 15 pessoas escaparam do ataque à Torre Norte do World Trade Center antes do colapso. Na Torre Sul, houve 18 sobreviventes , todos de andares abaixo da zona de impacto. Após o colapso dos prédios, 23 pessoas, incluindo socorristas, conseguiram sair dos escombros .

O passageiro mais velho foi Robert Norton , do voo 11 da American Airlines, com 82 anos .

A passageira mais jovem dos jatos sequestrados foi Christine Hanson , do voo 175 da United Airlines, com 2 anos . Ela estava indo para sua primeira viagem à Disneylândia.

Em 2023, 1.649 (60%) das 2.753 vítimas do WTC foram identificadas positivamente, de acordo com o Gabinete do Prefeito de Nova York. Isso significa que 40% das vítimas permanecem sem identificação .

Em 2021, o fundo informou que mais pessoas morreram de doenças relacionadas ao 11 de setembro do que no próprio dia dos ataques.

O VCF já pagou mais de 12 bilhões de dólares a mais de 53 mil pessoas.

9. Apreensão de drogas foi afetada



Após os ataques, as restrições mais rígidas fizeram com que as apreensões de drogas na fronteira entre EUA e México caíssem 80% nas duas semanas subsequentes, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

10. Foi a primeira vez que todos os voos dos EUA foram cancelados



Após os ataques, a Administração Federal de Aviação ordenou que todos os voos comerciais fossem cancelados. Foi a primeira vez na história dos EUA que os céus ficaram totalmente livres de aviões.

11. Foi o evento noticioso ininterrupto mais longo da história americana



Às 9h59 da manhã na cidade de Nova York, a Torre Sul desabou. A Torre Norte seguiu às 10h28, 102 minutos após a primeira colisão de aeronaves. Àquela altura, milhões de americanos estavam assistindo à tragédia se desenrolar ao vivo na TV.

Algumas das principais redes americanas exibiram cobertura contínua dos ataques de 11 de setembro por 93 horas seguidas, tornando o 11 de setembro o mais longo evento de notícias ininterruptas da história americana.

E imediatamente após os ataques, as emissoras pararam de exibir anúncios – a primeira vez que tal abordagem foi adotada desde o assassinato do presidente Jonh Kennedy, em 1963.

12. As chamas no Marco Zero queimaram por 99 dias



Em 19 de dezembro de 2001, o Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY) parou de jogar água nas chamas no Marco Zero — o local do colapso do World Trade Center.

Após mais de 3 meses, o fogo foi finalmente extinto. O chefe do FDNY na época, Brian Dixon, declarou sobre os incêndios: "Paramos de jogar água nelas e não há mais fumaça."

A operação de limpeza no Marco Zero continuou até 30 de maio de 2002, exigindo cerca de 3,1 milhões de horas de trabalho para limpar o local.

13. Recompensa pela captura de Osama bin Laden



Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de até 25 milhões de dólares, paga pelo programa Rewards for Justice, por informações que levassem à captura de Osama bin Laden.

Nos três meses anteriores ao 11 de setembro, a CIA encaminhava 300 nomes por mês para agências que monitoravam terroristas. Em setembro, esse número subiu para quase mil; em outubro, para 1.400. Posteriormente, se estabilizou em menos de 900 nomes por mês.

Até sua morte, Osama bin Laden se tornou um dos homens mais procurados do mundo Crédito: AFP PHOTO/AL JAZIRA TV

14. Conspirações em torno da data

As primeiras teorias da conspiração sobre o 11 de setembro surgiram na internet poucas horas depois dos ataques, em 11 de setembro de 2001, e com o surgimento das mídias sociais, cresceram em escopo e escala desde então.

Veja alguns exemplos de conspirações sobre o 09/11.

Incêndios descontrolados : Em 2008, uma investigação de três anos do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia concluiu que o prédio havia desabado devido à incêndios intensos e descontrolados — que duraram quase sete horas — iniciados por destroços da queda da Torre Norte, nas proximidades.

Jato executivo : Algumas teorias da conspiração online sugerem que mísseis dos EUA foram disparados contra o Pentágono, como parte de uma conspiração do governo, e que o buraco deixado no prédio era pequeno demais para ter sido causado por um avião de passageiros.

Governo mundial : O surgimento de novos movimentos conspiratórios online, como o QAnon, cujos seguidores acreditam que um "estado profundo" dos EUA é responsável pelos ataques. Alguns alegam que o governo dos EUA encenou os ataques ou sabia deles com antecedência e os permitiu.

Informações à frente dos fatos: O fato de a queda do World Trade Center ter sido anunciada em uma reportagem ao vivo pela correspondente da BBC News, Jane Stanley — enquanto o prédio ainda estava visivelmente atrás dela — foi citado por teóricos da conspiração como evidência de que grandes organizações de mídia faziam parte de um plano interno.

A agência de notícias Reuters havia relatado erroneamente o desabamento do prédio, o que também foi noticiado pela CNN, pouco antes da reportagem ao vivo. Crédito: Reprodução/ BBC News

15. Coppola filmou cenas do 11 de setembro para seu filme lançado em 2024



Realizado durante 40 anos, Megalopolis, o filme de Francis Ford Coppola lançado em 2024, contou com registros inéditos do atentado ao World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, filmados pelo próprio cineasta.

A informação foi revelada em entrevista à Vanity Fair: "O roteiro sempre teve um elemento de um satélite soviético envelhecido saindo de órbita e caindo na Terra, então precisávamos de algumas cenas de destruição e áreas limpas", contou Coppola.

16. 11 de setembro está 'conectado' à criação de Crepúsculo



Nesse dia, Gerard Way estava em um barco no rio Hudson e presenciou, de perto, a destruição causada pelo ataque. Como forma de terapia para processar tamanho trauma, Way começou a investir na música. Logo, juntou um grupo de amigos, criando assim sua famosa banda My Chemical Romance.

Uma das canções da banda — "Famous Last Words" — foi usada como inspiração por Stephenie Meyer para escrever o personagem Jacob Black (interpretado nas telonas por Taylor Lautner) em Crepúsculo.

Meyer tentou incluir My Chemical Romance na trilha sonora de Crepúsculo quando a saga foi transformada em filmes, mas a banda recusou o convite.

11 de setembro chileno: ENTENDA o que aconteceu em 1973



17. Respostas militares americanas



Às 14h40min de 11 de setembro de 2001, o então secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, emitiu uma ordem urgente a seus assessores para procurar evidências do envolvimento do Iraque nos ataques.

Em resposta, os EUA lançaram a Guerra ao Terror, invadindo o Afeganistão para derrubar o Talibã, que abrigava os terroristas da Al-Qaeda. Muitos outros países também reforçaram suas legislações antiterrorismo e ampliaram os poderes de aplicação da lei.

A guerra durou mais de 20 anos, sendo encerrada em 2021, quando os últimos oficiais americanos deixaram o Afeganistão, após dias de uma operação para retirar militares e civis do país.

18. Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos



O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos é o órgão executivo federal responsável pela segurança pública, aproximadamente comparável aos ministérios do interior de outros países. Sua criação ocorreu em resposta aos ataques de 11 de setembro.

As missões do departamento incluem antiterrorismo, segurança de fronteiras, imigração e alfândega, segurança cibernética e prevenção e gestão de desastres.

Suas operações começaram em 1º de março de 2003, após a aprovação da Lei de Segurança Interna de 2002.

19. Brasileiros associam apresentador ao atentado



Responsável por grandes sucessos de audiência no SBT, como Passa ou Repassa e Domingo Legal, o apresentador brasileiro Celso Portiolli é amplamente reconhecido como um dos grandes comunicadores da televisão brasileira.

Entretanto, para parte dos internautas, ele se tornou alvo de uma curiosa teoria fictícia que o associa, de forma satírica, ao 11 de setembro.

O apresentador entrou na brincadeira e, além de fazer uma referência ao caso durante o programa Domingo Legal, interagiu com internautas e adicionou "mistério" à piada ao publicar em seu X (atual nomenclatura do Twitter), em janeiro de 2021, as palavras "11 de setembro".

Em entrevista ao podcast Flow, Portiolli contou que, no início, ficou irritado com a associação à tragédia, mas depois passou a levar a situação na esportiva:

"No começo fiquei muito bravo. Como me associam à maior tragédia de todos os tempos? Fiquei muito pistola", afirmou Portiolli. "Na verdade, isso começou em Portugal, com um humorista de lá. Aí, um cara fez o favor de repetir isso no Brasil. Com o meu 'disse'."

No início, a piada também o preocupava, pois temia ser barrado na alfândega devido à proporção do 'meme'.

20. O que estava passando na TV na hora do atentado

Nas redes sociais, anualmente, quando se debate sobre o tema 11 de setembro, surge a discussão sobre o que estava passando na TV antes dos plantões que noticiaram os atentados. Um grande número de pessoas costuma afirmar que estava sendo exibido um episódio de "Dragon Ball Z".

Em setembro de 2001, estava em exibição o programa Bambuluá, antecessor da TV Globinho, na Rede Globo. O programa incluía desenhos como Mickey, Garrafinha e o próprio Dragon Ball Z em sua grade.

O plantão sobre o caso foi dividido em duas partes e, segundo o acervo da Rede Globo, não, não era um episódio de Dragon Ball Z que estava sendo exibido, tornando a lembrança um efeito Mandela. O efeito Mandela acontece quando lembramos, coletivamente, de algo que nunca aconteceu.



O termo está relacionado à falsa ideia de que Nelson Mandela morreu em uma prisão, na década de 1980.



Segundo relatórios do acervo da TV Globo ao G1, no momento da primeira entrada ao vivo, o Bambuluá exibia "As Aventuras de Mickey e Donald".

Logo na sequência, durante a segunda entrada, o Bambuluá voltou ao ar e exibiu na chamada estava passando o quadro "Garrafinha".

21. Filmes sobre o atentado

O atentado já foi retratado nas telas dos cinemas e da televisão de várias maneiras, seja abordando o ocorrido, seja usando a história como pano de fundo.

Confira a sinopse de filmes que se relacionam aos acontecimentos que se sucederam após o atentado.

Tão Forte, Tão Perto (2012) : Um menino de 9 anos perde seu pai no atentado de 11 de setembro em Nova York. Ele acha uma chave em sua casa e acredita ser uma mensagem de seu pai. Começa assim uma comovente expedição pela cidade para achar a fechadura que se abre com a chave.

: Um menino de 9 anos perde seu pai no atentado de 11 de setembro em Nova York. Ele acha uma chave em sua casa e acredita ser uma mensagem de seu pai. Começa assim uma comovente expedição pela cidade para achar a fechadura que se abre com a chave. Quanto Vale? (2020): Após os ataques de 11 de setembro, um advogado enfrenta uma batalha ferrenha para criar um fundo de compensação pelas vidas perdidas.



Após os ataques de 11 de setembro, um advogado enfrenta uma batalha ferrenha para criar um fundo de compensação pelas vidas perdidas. Lembranças (2010): O filme conta a história de Tyler Hawkings, vivido por Robert Pattinson. Ele é um jovem rebelde que não tem uma boa relação com seu pai. Em um determinado dia, o pai de Tyler o convida para uma conversa. No entanto, ele trabalha dentro do World Trade Center e enquanto o rapaz está esperando o elevador dentro do prédio, acontece o ataque da Al-qaeda.

22. Grande comemoração após morte de Bin Laden

Milhares de pessoas foram às ruas nas proximidades da Casa Branca e em Nova York, na madrugada do dia 2 de maio de 2011, acenando bandeiras dos EUA, cantando e buzinando para comemorar a morte de Osama bin Laden.

Quase dez anos após os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington, os norte-americanos viram a morte do arquiteto do plano como motivo para festejar e encerrar um ciclo.

No Marco Zero, onde ficavam as Torres Gêmeas do World Trade Center, milhares de pessoas entoaram o hino nacional dos EUA, estouraram champanhe, beberam garrafas de cerveja e jogaram rolos de papel higiênico para o alto. Outra grande multidão se reuniu na Times Square, também em Nova York.

23. Aço do World Trade Center foi transformado em memorial



Cerca de 200 mil toneladas de aço caíram no chão quando as Torres Norte e Sul do World Trade Center desabaram. Durante anos, grandes porções desse aço foram mantidas em um hangar no Aeroporto JFK, em Nova York.

Parte do aço foi reaproveitada e vendida, enquanto organizações ao redor do mundo o exibem em memoriais e exposições de museus.

Duas vigas de aço cruzadas, que já foram parte do World Trade Center, foram recuperadas dos escombros no Marco Zero. Assemelhando-se a uma cruz cristã, a estrutura foi erguida no Memorial e Museu de 11 de Setembro, que foi aberto ao público em 2012.

No local onde estavam as duas torres, hoje há um memorial em homenagem às vítimas.