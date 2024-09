Polícia mata homem suspeito de planejar atentado contra consulado israelense em Munique

A polícia abriu fogo e matou o suspeito depois de ele disparar várias vezes com um rifle, informaram as autoridades locais. Ninguém mais ficou ferido, precisaram.

"Presume-se que se tratava de um ataque terrorista ligado ao consulado geral do Estado de Israel" em Munique, indicou a polícia da Baviera em um comunicado conjunto com a promotoria.

A polícia alemã matou nesta quinta-feira (5) um homem suspeito de planejar um "atentado terrorista" contra o consulado de Israel em Munique, no mesmo dia em que se relembra a tomada de reféns durante os Jogos Olímpicos de 1972, na qual morreram onze atletas israelenses.

A revista alemã Der Spiegel e o jornal austríaco Standard afirmaram que o suspeito era um islamista conhecido pelos serviços de segurança. Segundo esses meios, a polícia havia investigado no ano passado esse jovem, que vivia perto da cidade austríaca de Salzburgo, por fazer propaganda para a organização jihadista Estado Islâmico (EI). A investigação, no entanto, foi encerrada, afirmam.

Por volta das 9h locais (4h de Brasília), policiais que faziam a segurança do consulado geral de Israel em Munique e de outros edifícios próximos, incluindo um museu sobre o nazismo, avistaram o suspeito, que portava um modelo antigo de carabina que foi transformada em uma baioneta.

- "Aumento do antissemitismo" -

De acordo com a polícia, o suspeito abriu fogo e os agentes responderam e o mataram.

"Este incidente demonstra o quão perigoso é o aumento do antissemitismo. É importante que a opinião pública se oponha energicamente a ele", enfatizou a cônsul israelense em Munique, Talya Lador-Fresher, em uma declaração enviada à AFP.

A Alemanha, assim como muitos países ao redor do mundo, tem experimentado um ressurgimento do antissemitismo desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.