Estado Islâmico reivindica ataque suicida que deixou 6 mortos em Cabul

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu, nesta terça-feira (3), a responsabilidade pelo ataque suicida que deixou seis mortos e 13 feridos em Cabul na véspera, em frente aos gabinetes da Procuradoria-Geral.

"Um homem-bomba do Estado Islâmico conseguiu se aproximar da sede da 'procuradoria-geral' [do Talibã] na segunda-feira, no bairro de Darul Aman", no sudoeste da capital afegã, "no momento em que os funcionários estavam saindo", disse Amaq, a agência de comunicação da organização jihadista.

O homem-bomba "ativou seu cinturão de explosivos" entre a multidão para "vingar os muçulmanos mantidos em cativeiro nas prisões talibãs", acrescentou a Amaq.