Ataque a tiros em escola nos Estados Unidos deixa quatro mortos e 30 feridos

Um ataque a tiros em uma escola secundária no Estado americano da Geórgia deixou quatro mortos e 30 feridos, segundo informações da CNN americana. Um suspeito foi preso na escola que fica em Winder, cerca de 72 quilômetros da capital do Estado, Atlanta.

A Escola Secundária Apalachee tem cerca de 1.900 alunos, de acordo com registros de autoridades educacionais da Geórgia. A instituição se tornou a segunda maior escola pública do condado de Barrow quando foi inaugurada em 2000, de acordo com o sistema escolar do condado. Seu nome vem do rio Apalachee, localizado no extremo sul da região.