11 de setembro chileno: entenda o que aconteceu em 1973

Chile – 50 anos do Golpe - População comemora a vitória do NO para permanência da ditadura – Foto: Biblioteca Nacional de Chile Crédito: Biblioteca Nacional de Chile

A data 11 de setembro é bastante lembrada pelo atentado às Torres Gêmeas, em Nova York, nos Estados Unidos. Entretanto, na América Latina, a data também tem sua importância histórica e marca o Golpe Militar no Chile, em 1973. Há exatos 50 anos, o general Augusto Pinochet tomou o poder e instalou um regime militar que executou 3.200 pessoas em 17 anos. Nessa época, o Brasil já vivia há nove anos em uma ditadura. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em agosto de 2023, o atual presidente do Chile, Gabriel Boric, apresentou o Plano Nacional de Busca da Verdade e Justiça para esclarecer as circunstâncias de desaparecimento ou morte das vítimas da ditadura.

11 de setembro: o que aconteceu no Chile em 1973? O Exército chileno iniciou o golpe militar com a aprovação de Pinochet. Às 7h30min o então presidente, Salvador Allende, foi ao Palácio de La Moneda assim que soube do levante. Cerca de 45 minutos depois, iniciou-se o ataque terrestre. Ao meio-dia, aviões da Força Aérea Chilena bombardearam o palácio, que foi destruído em minutos. Allende foi encontrado morto nos destroços, junto com a arma com a qual se suicidou. A ditadura militar chilena durou até 1990. Nesse ano, Patricio Aylwin venceu as primeiras eleições democráticas no país desde a vitória de Allende e recebeu a faixa presidencial do próprio Pinochet. Causas do golpe de 11 de setembro no Chile O governo socialista de Salvador Allende foi eleito democraticamente em 1970 e três anos depois o país passava por uma profunda crise política e econômica. Allende realizou nacionalizações generalizadas e reformas consideradas radicais que não agradaram a muitos chilenos e observadores internacionais. Um ano antes do golpe, já havia rumores circulando e faltavam bens de primeira necessidade para a população. “Em meio a um contexto em que ainda prevalecia a política da Guerra Fria, o governo norte-americano decidiu usar todas as armas necessárias com o objetivo final de derrubar o governo chileno”, afirma o Memoria Chilena, centro de recursos digitais do Chile.

Em junho de 1973, ocorreu a primeira tentativa de golpe de Estado no Chile. A ação foi reprimida com a ajuda do próprio general Augusto Pinochet, que ocupava o cargo de comandante-chefe interino do Exército. Em 23 de agosto de 1973, Pinochet foi promovido ao cargo de comandante-chefe por recomendação que ele mesmo fez ao presidente Allende. O que os chilenos pensam sobre o 11 de setembro? O Chile passa por um momento em que a memória de Augusto Pinochet tem um legado complicado. Pesquisas feitas no país revelam que cada vez mais pessoas defendem um governo menos preocupado com os direitos humanos.