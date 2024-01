Monark tem seus canais deletados após violar políticas do YouTube

Monark: polêmicas do influenciador

O youtuber fazia parte do podcast Flow e era um dos entrevistadores. Ele ficou conhecido por suas falas polêmicas em vídeos.

Uma das alegações do influenciador que mais repercutiu foi a defesa de uma criação de partido nazista e direito de ser "antijudeu". Essa fala levou sua demissão do podcast em que fazia parte em 2022, além de uma investigação e proibição de monetizar os vídeos no YouTube.

Outra afirmação de Monark que reverberou mal foi um post no X dizendo que as mulheres deveriam andar armadas. “Toda mulher deveria ter e andar com uma arma na rua, deveriam ser treinadas aos 17 anos a atirar. Aí queria ver homem m**da fazer alguma coisa”. As reações da fala foram negativas e muitas mulheres se posicionaram contra, dizendo que isso não resolveria o problema.

Além disso, Monark já expressou opiniões controversas sobre o sistema eleitoral brasileiro e também foi acusado de divulgar fakenews em seus canais na época das eleições. Na ocasião, ele acabou sendo multado pelo ministro Alexandre Moraes.