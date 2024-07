Dia do Rock: Eloy Casagrande e mais brasileiros marcam o atual cenário

A data celebra o gênero em todo o Brasil. Crédito: Reprodução/AdobeStock

O Dia Mundial do Rock, comemorado em 13 de julho, homenageia o estilo que revolucionou o mundo da música e o comportamento social da juventude na segunda metade do século XX. Bandas como Biquíni Cavadão, Skank, Os Paralamas do Sucesso, Titãs, O Rappa, Legião Urbana e Mutantes marcam a história do cenário do rock n’ roll nacional. A data é comemorada especialmente no Brasil, graças a uma campanha promovida por duas rádios paulistas em 1990. Os estadunidenses, por exemplo, preferem celebrar a data em 9 de julho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na era em que o sertanejo, o pop e o funk dominam os aplicativos de música aqui no País, o rock segue sendo um expoente de importância e impacto, conquistando os ouvidos de diversas idades e com forte presença do estilo raiz.

Dia do Rock: a história no Brasil e os seus grandes nomes Nascido nos anos 1950, nos Estados Unidos, o rock n’ roll começou a aparecer no Brasil ainda naquela década, com algumas regravações de sucessos do gênero musical americano por cantores como Cauby Peixoto. Canções como “Ronda das Horas” e “Rock and Roll em Copacabana” já traziam as primeiras referências do gênero. Nos anos 1960, o rock começou a ganhar mais espaço em território nacional, com o surgimento da Jovem Guarda, que apresentou nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wanderléa e Golden Boys.

Já no final dos anos 60 e metade da década de 1970, o grupo Mutantes e Secos e Molhados começaram a conquistar o coração da juventude. Mas foi só em 1980 que o gênero musical se consagrou no Brasil, apresentando o movimento Rock Brasil. Bandas de grande sucessos surgiram nesse período, como Legião Urbana, Capital Inicial, Barão Vermelho, Titãs, Kid Abelha, Engenheiros do Hawaii, Uns e Outros, Biquíni Cavadão, Plebe Rude, RPM, Nenhum de Nós, Os Paralamas do Sucesso e Blitz, entre muitas outras. Nessa época, pela forte presença do gênero no País, o festival Rock in Rio surgia. A primeira edição aconteceu em 1985, com super astros nacionais e internacionais presentes no line-up. O sucesso não só abriu os caminhos para o crescimento do estilo no mercado brasileiro, como influenciou o surgimento de outras icônicas bandas na década seguinte. Confira os nomes que marcam a década de 1990:

Chico Science e Nação Zumbi



Mamonas Assassinas



Skank



Charlie Brown Jr



O Rappa



Planet Hemp



Pato Fu



Mundo Livre S/A



Raimundos



Cássia Eller



Sepultura



Angra Em meados do início da década 2000, uma nova onda de músicos e grupos surgiam com uma pegada mais modernizada do estilo, mas ainda com forte influência do passado. Veja os nomes de peso dessa época: Los Hermanos



Moptop



NX Zero



CPM 22



Dead Fish



Cachorro Grande



Pitty Outros destaques como Detonautas Roque Clube, Fresno, Tihuana, Bidê ou Balde, Matanza, Móveis Coloniais de Acaju, CSS (Cansei de Ser Sexy), Ludov, Leela, Mombojó, Vanguart e Shaman não podem ficar fora da lista. Dia do Rock: qual o atual cenário? Ao longo dos anos, o rock foi se modernizando, ganhando uma nova cara e criando estilos independentes a partir de suas influências. Novos rostos e nomes vão surgindo, representando a tendência atual de explorar e mesclar novos sons, revelando um estilo em constante evolução. Confira alguns nomes que marcam o cenário atual do rock brasileiro: