Dia do Rock: gênero é o terceiro mais ouvido do Brasil em 2023

No primeiro semestre de 2023, o rock foi o terceiro gênero musical mais ouvido no Brasil, segundo dados do Spotify; Charlie Brown Jr. e Linkin Park lideram a lista

Depois de ter figurado no top 20 de estilos musicais mais escutados no Brasil em 2022, o rock aumentou sua popularidade e apareceu como terceiro gênero mais ouvido do País no primeiro semestre de 2023. Os dados são relativos aos usuários da plataforma de streaming Spotify e ganham maior ênfase neste 13 de julho, data em que é celebrado o Dia do Rock.

No mundo, mais de 70 milhões de playlists relacionadas ao rock foram criadas, sendo quase seis milhões do Brasil. Os principais consumidores do gênero no Brasil têm entre 35 a 44 anos e 18 a 24 anos. O serviço também divulgou informações sobre os artistas preferidos do público ao longo do período. O recorte selecionado é de janeiro a junho de 2023.

Entre os nomes nacionais, quem mais se destacou no primeiro semestre foi a banda Charlie Brown Jr., com quase 6 milhões de ouvintes por mês. Depois, surgem Skank, Legião Urbana, Titãs e O Rappa. O sucesso do Charlie Brown Jr. também repercute em terras internacionais. A banda liderada por Chorão foi o terceiro artista brasileiro de rock mais escutado no exterior, atrás apenas de Sepultura e Roberto Carlos.

Quanto aos artistas estrangeiros, a banda Linkin Park, conhecida por hits como "In The End" e "Numb", ocupou o topo de popularidade no Brasil, seguida por Red Hot Chilli Peppers, Arctic Monkeys, Pink Floyd e Imagine Dragons. O álbum mais escutado no geral foi “AM”, do Arctic Monkeys. Na sequência, “Imunidade Musical”, de Charlie Brown Jr.

As faixas mais reproduzidas foram “Yellow”, do Coldplay, “I Wanna Be Yours”, do Arctic Monkeys”, e “Dias de Luta, Dias de Glória”, novamente de Charlie Brown Jr. Outro dado que vale citar é o aumento do consumo do Titãs, que correspondeu a crescimento de 115% em buscas e 60% em streams. A banda realiza turnê de celebração de 40 anos de carreira.



Artistas brasileiros de Rock mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Charlie Brown Jr. Skank Legião Urbana Titãs O Rappa

Artistas internacionais de Rock mais escutados no Spotify no Brasil em 2023

Linkin Park Red Hot Chili Peppers Arctic Monkeys Pink Floyd Imagine Dragons

Artistas brasileiros de Rock mais escutados no Spotify no exterior em 2023

Sepultura Roberto Carlos Charlie Brown Jr. Skank Os Paralamas do Sucesso

