Dia do Rock: por que a data é celebrada em 13 de julho

Hoje é dia de Rock, bebê! O Dia Mundial do Rock é comemorado anualmente em 13 de julho. Essa data foi escolhida pois nesse dia, em 1985, aconteceu o festival Live Aid. O evento foi transmitido simultaneamente para diversos países: estima-se que dois bilhões de pessoas acompanharam os shows em 150 países.

O objetivo do festival era arrecadar fundos para erradicar a fome na Etiópia e promover ajuda humanitária. O país africano sofreu uma grave crise de alimentos entre 1983 e 1985, causada por uma guerra civil.

O evento contou com a participação de artistas como The Who, Status Quo, Led Zeppelin, Dire Straits, Madonna, Queen, Joan Baez, David Bowie, BB King, Mick Jagger, Sting, Scorpions, U2, Paul McCartney, Phil Collins, Eric Clapton e Black Sabbath.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o festival, o cantor e baterista Phil Collins propôs que o dia 13 de julho fosse lembrado como Dia Mundial do Rock.



Dia do Rock: A data é comemorada no Brasil?



Apesar do nome ser Dia Mundial do Rock, a data só é comemorada no Brasil desde a década de 1990. Aqui no País, o estilo fez muito sucesso e popularizou dezenas de bandas e cantores como Legião Urbana, Os Mutantes, Engenheiros do Hawaii, Pitty, Rita Lee e Raul Seixas.



Dia do Rock: Como surgiu esse gênero musical?

O Rock é um dos estilos musicais mais famosos da história e surgiu na virada da década de 1940 para 1950. Ele misturou elementos do rhythm and blues (R&B), jazz e country and western, estilos populares nos Estados Unidos na época.

Já no Brasil, o estilo começou a tomar forma nos anos 1960, com o seu auge na década de 1980. Em 1985, foi criado o Rock in Rio, maior festival de música brasileiro, que marca a história desse gênero no País.