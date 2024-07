Selvagens à Procura de Lei anuncia pausa na carreira após 15 anos

A banda cearense Selvagens à Procura de Lei (SAPDL) anuncia pausa por tempo indeterminado. Composto originalmente por Gabriel Aragão, Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães, o grupo fundado em 2009 finalizou a parceria na quarta-feira, 10.

A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte por Gabriel Aragão, vocalista do grupo e dono da marca, na tarde desta quinta-feira, 11. De acordo com o músico, a banda terá uma reformulação nos integrantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Único membro da formação original, Gabriel se mantém como vocalista, guitarrista e compositor. “A banda não vai parar por aqui, pelo contrário, a banda continua e a gente vai passar por uma reestruturação e uma nova formação. Vão ter novidades, a gente vai seguir em frente, mas terá, de fato, essa pausa para poder entrar em uma nova fase”, detalha o artista.