Dia do Rock: mulher, negra e cristã; conheça quem inventou o estilo

Elvis Presley? Que nada! A origem do Rock N Roll vem da musicalidade e da originalidade afro-americana; saiba quem foi Sister Rosetta Tharpe

Quando se fala em rock’n’roll, o rosto de homens brancos perpassa o imaginário social acerca da origem de um dos gêneros mais marcantes e mais ouvidos do mundo. No entanto, nos anos 1920, muito antes de qualquer estrela extravagante, a Sister Rosetta Tharpe foi a precursora do rock.

No dia 13 de julho, celebra-se o Dia Mundial do Rock. Para comemorar a data, O POVO trouxe a história daquela que ficou conhecida por ser a “Mãe do Rock”. Como celebrar é relembrar a memória das raízes de origem, confira quem foi a Sister Rosetta.

Dia do Rock: quem é Sister Rosetta Tharpe?



Rosetta nasceu em Cotton Plant, Arkansas, e começou a se apresentar aos seis anos de idade na Igreja de Deus em Cristo, junto de sua mãe, que a acompanhava com o bandolim.

Em suas referências musicais, ela foi apresentada desde muito cedo ao jazz, ao blues e ao country, o que a fez desenvolver um proto-rock quando não estava cantando gospel na igreja.

Aos 19 anos, a rockstar teve um casamento arranjado por sua mãe com o pastor Tommy Thorpe, de quem ganhou o sobrenome que, por erros, Rosetta ficou conhecida como Tharpe. Além disso, o matrimônio não durou muito tempo, visto que Tommy se aproveitava do sucesso da cantora.

Quando largou a vida pacata para ir morar em Nova York, Sister Thape ganhou notoriedade musical com o lançamento do álbum Rock Me. Aos 25 anos, ela já estava entre os artistas mais populares.

Em 1938, ela começava o rock and roll através da junção de letras gospel e violão elétrico com o ritmo ainda incipiente para a época. Rosetta misturou elementos da música gospel com características próprias e um jeito singular de tocar e criou estilos que levaram ao que viria a ser o rock de Elvis Presley e Chuck Berry.

Sister Rosetta Tharpe: termo rock’n’roll na Billboard

O colunista Maurie Orodenker começou a usar o termo "rock-and-roll" para descrever gravações otimistas de Sister Rosetta, como "Rock Me".

Duas décadas antes de “rock” perpassar o imaginário das pessoas, Sister Rosetta essencialmente já produzia o ritmo em performances e em shows ao redor dos Estados Unidos e da Europa.



Sister Rosetta Tharpe: a musicalidade afro-americana incutida no rock



Para além do som das guitarras elétricas, o rock clássico como se consolidou na década de 1950 advém, essencialmente, da cultura afro-americana e do blues dos centros urbanos do norte dos EUA. O site Claveland, ao falar sobre os maiores artistas negros da história norte-americana, felicita:

“Sister Rosetta Tharpe ligou uma guitarra elétrica ao final dos Anos 30 e se tornou uma rockstar antes que os homens considerados pioneiros do rock and roll sequer sonhassem com isso.

Ela é a ‘Madrinha do Rock And Roll’ que influenciou todos os músicos tradicionalmente identificados como fundamentais na criação do gênero durante os Anos 50”.

Ainda assim, quando perguntada sobre o Rock, Sister Tharpe dizia que não via diferença entre o estilo e uma versão mais rápida do R&B: “Ah, esses garotos e o rock and roll. Isso é só Rhythm And Blues tocado mais rápido. Eu toco isso desde sempre”.

No dia 9 de Outubro de 1973, véspera de um show, a inventora do Rock faleceu na Filadélfia aos 58 anos de idade e deixou seu nome eternizado entre todos os verdadeiros amantes da música.