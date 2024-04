Conheça as Nenas, casal de paulistas que compartilha sua nova vida no Ceará

E no dia que Fortaleza completa 298 anos , O POVO traz a história dessa família que deixou a correria da maior cidade do Brasil e dotou o Ceará como lar.

Situações comuns para os cearenses soam como algo novo para este casal. Seja fazendo compras no supermercado, experimentando o pratinho ou subindo as dunas da Sabiaguaba , cada publicação vem com uma nova descoberta .

“Oi oi, somos as Nenas e nos mudamos de São Paulo para o Ceará e estamos compartilhando nossas vivências por aqui!”. Assim se apresentam Thais Olardi e Gabriela Gavioli, as Nenas, nas redes sociais, onde quase que diariamente um vídeo novo é publicado.

“Em São Paulo tem toda aquela questão caótica do trânsito, do fluxo, dos horários e o nosso trabalho tinha essa demanda de horários marcados. A gente sabia que horas saía, mas não sabia que horas voltaria para casa . E isso foi nos adoecendo”, diz Thais.

Uma nova realidade no Ceará: adaptação, medos e apoios

Gabriela Gavioli é paulistana, do signo de câncer e se descreve como uma pessoa criativa, comunicativa, que ama cozinhar e ouvir Taylor Swift.

Thais Olardi é de escorpião, nasceu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela se apresenta como uma pessoa intensa, curiosa e apreciadora dos pagodes dos anos 1990.

Elas se conheceram em 2019 durante um simpósio de obstetrícia, em São Paulo. Naquela época, Gabriela, mãe do Bernardo e do Miguel, estava em processo de divórcio do então marido. Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, elas resolveram morar juntas e ali construir uma nova família.

Mesmo após o divórcio, Gabriela mantém uma relação de amizade com o ex-marido. Por parte dos filhos, o carinho e o amor são parte primordial da conexão deles com a madrasta, Thais.

Thais e Gabriela, junto com os filhos Miguel e Bernardo, compartilham nas redes sociais momentos de sua nova vida no Ceará. Crédito: Reprodução/Instagram Gabi Gavioli

Como a vida em São Paulo apresentava mais contras do que prós e a mudança já era dada como certa, após o deslocamento para o Ceará, veio o processo de adaptação à nova realidade, que durou quase 1 ano. Dentro desse processo estava o medo.

Em publicação no Instagram, elas relatam que um dos medos de viver em um novo lugar foi a aceitação de um casal homoafetivo por parte dos moradores locais.

Entretanto, Gabriela diz que, ao chegarem ao Ceará, elas contaram com o apoio de outras pessoas que haviam passado por esse processo migratório e de instituições religiosas que acolhem pessoas LGBTQIAP+.

Pouco a pouco a família foi se permitindo, não só conhecer, mas explorar e ser parte do Ceará.

Da panelada ao "pratim", a culinária cearense faz sucesso nas redes sociais d'As Nenas

Para Gabriela e Thais, uma das melhores características do Ceará é a culinária. Seja pão de coco, bolo mole, bruaca ou feijão verde, cada prato é uma descoberta. Mas a iguaria que chegou para ficar no cardápio da família foi o famoso pratinho.

Arroz ou baião, paçoca e salada acompanhados de creme de galinha ou vatapá. A receita do pratinho soa familiar para um cearense, mas as Nenas o definem como um verdadeiro patrimônio cultural alimentício.

Em vídeo compartilhado no Instagram no dia 7 de fevereiro, Gabriela e Thais narram como foi a experiência de comer pratinho pela primeira vez. A publicação já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações e mais de 52 mil curtidas.

Nos comentários o que não faltam são cearenses expressando o amor pela iguaria e paulistas se questionando o porquê que vende pratinho em São Paulo.

Ao O POVO, Gabriela destaca que os sabores são o grande diferencial. A união de texturas antagônicas como a da paçoca e a do creme de galinha e a utilização de diversos tipos de temperos agregam importância e singularidade à gastronomia local.



Já Thais salienta o quão únicas são a criatividade e a autenticidade da culinária do Ceará. Ela cita o exemplo da panelada, onde há a utilização de ingredientes não tão comuns na gastronomia paulista, mas que são encontrados em abundância na cozinha cearense.

Você sabe qual a origem da panela?

Em entrevista ao O POVO em abril de 2018, o professor José Arimatea Bezerra, do curso de Gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que a origem da panelada remonta aos tempos coloniais. Naquela época, os novos habitantes do Brasil recorriam às vísceras dos animais como forma de minimizar e evitar a fome.

O docente ainda diz que o prato existe em outros estados do Nordeste, mas é no Ceará que a panelada ganha relevância e destaque. “Onde há cearenses, há panelada sendo limpa e cozida”, ressalta José Arimatea.

Pratinho da Madrugada atrai centenas de pessoas todas as noites na Beira-Mar de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Descobrindo e mostrando ao mundo o que há de bom no Ceará: o perfil @dasnenas

Gabriela conta que a ideia de compartilhar as vivências no Ceará surgiu enquanto filmavam momentos para recordação. “Quando as pessoas vão pra Irlanda elas postam a vida delas lá. Por que a gente não pode mostrar nossa vida aqui no Ceará?”, argumenta Gabriela. E assim nasceu o perfil @dasnenas .

Além das novas aventuras no Ceará, Gabriela e Thais também compartilham dicas de sustentabilidade e vida saudável além, é claro, das pequenas conquistas diárias desta nova etapa da vida do casal.

Em determinado momento da entrevista ao O POVO, Gabriela diz que “a vida é feita de experimentações e novas descobertas”. Estas poucas palavras definem como tem sido a vida de Thais Olardi, Gabriela Gavioli e seus dois filhos, Bernardo e Miguel, em terras cearenses.