Programa de mapeamento de empreendedorismo LGBT no Ceará é lançado

A Secretaria da Diversidade do Ceará , por meio do Comitê de Empregabilidade e Empreendedorismo LGBT+, lançou, nesta terça-feira, 16, um projeto de mapeamento de empreendedorismo voltado à comunidade LGBTI+.

“Então a gente tá aqui, sempre indo de mãos dadas para poder chegar até o interior do Estado. O Ceará é grande e com grandes necessidades, e a gente quer sim chegar ao máximo possível”, afirma.

Vladyson Viana, secretário do Trabalho do Ceará, afirma que o mapeamento contribuirá cada vez mais, de forma assertiva e efetiva, nas políticas públicas.

Sobre o mapeamento, Anderson Ayalla, coordenador do projeto, enxerga a ação como uma melhoria para o meio e um futuro melhor para os empreendedores.

Com uma base de 30 expositores, a feira fica localizada no shopping Rio Mar Kennedy e tem parceria da Secretaria da Diversidade do estado.

No último mês, o impacto da feira gerou entre R$ 6 mil e R$ 7 mil, afirma Anderson. Ele também destaca a luta da comunidade dentro do mercado de trabalho.

“É uma luta de todo dia, né? A gente vem se reeducando e lutando todo dia conta o preconceito, contra discriminação e tudo é sempre visível em todo canto. Mas a gente não esmorece nem abaixa a cabeça. Nós sabemos dos nossos direitos, então a gente é uma luta constante”.



Anderson Ayalla, coordenador da Feira Empreendedora LGBT. Crédito: FERNANDA BARROS

Empatia Modas



O casal Deejair e Géssica são donos da loja “Empatia Modas”, focada em produtos LGBTs. O empreendimento surgiu há 2 anos, quando o filho do casal, à época 16 anos, se assumiu gay e sofreu homofobia.

A escolha do nome “empatia” foi para apoiar a causa. “A gente é um casal atípico. Um casal hétero dentro do empreendimento do LGBT e o nome da loja Empatia surgiu justamente por isso, né? A gente se coloca no lugar dos nossos filhos, nossos irmãos e os nossos amigos”, explica Deejair.

Sobre a execução do mapeamento, o casal espera que a ação, além de ajudar os lojistas, ajude também a comunidade LGBT.

Deejair e Géssica, donos da Empatia Modas, com produtos do empreendimento. Crédito: FERNANDA BARROS

Saiba como acessar o formulário

O formulário de inscrição já está aberto para o levantamento de dados. Acesse aqui.

