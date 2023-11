Culinária regional: restaurantes oferecem sabores do litoral ao sertão

Frutos do mar, legumes e raízes são parte da variedade da culinária cearense. V&A percorre restaurantes de comida regional para mostrar algumas das principais iguarias do Estado

O que vem à mente quando se fala sobre culinária regional ? Para quem está situado no Ceará, as referências podem ser múltiplas. Incluem desde o cuscuz, que está diariamente na mesa dos cearenses, à peixada degustada à beira-mar, além da tradicional panelada.

"Tudo na minha vida começou trazendo as panelas para a rua. Senti como se tivesse voltando a atender às pessoas de dentro de casa para fora", rememora. Por isso, o novo espaço tem modelo de buffet com variadas opções da comida "danada de boa".

Entre eles estão pescados, farinhas, milho e carne de sol . "Não devemos associar comidas tradicionais como se estivessem paradas no tempo. Os saberes, as técnicas, os utensílios e os insumos vão seguindo os fluxos dinâmicos da vida prática, fazendo a cultura se manter viva porque se reinventa no cotidiano", diz.

"É importante mencionar que o Ceará tem a diversidade da serra, do sertão e do litoral , nos convidando a pensar culturas alimentares que expressam um sistema alimentar que combina condicionantes culturais e territoriais", explica a antropóloga e pesquisadora de culturas alimentares Vanessa Moreira.

"Não só por ser um local bem comercial, mas para as pessoas voltarem a mexer nas minhas panelas", complementa. Sempre com toques de coentro, pimenta do cheiro e pimenta do reino, os preparos são feitos com insumos locais. Os mais pedidos são os bolinhos, a exemplo do de Vatapá e de Feijão Verde - os preços variam entre R$ 44 e R$ 50.

Também há opções do Camarão Crocante acompanhado com molho de Coco Verde (R$ 65,60), assim como o prato Alvorada Nordestina (R$ 50), feito com baião de dois, crispy de carne de sol, torresmo e macaxeira frita.