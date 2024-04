Ônibus com turistas tomba e deixa nove mortos no sul da Bahia

Um ônibus de turismo capotou no sul da Bahia e deixou, pelo menos, nove mortos Crédito: Reprodução/ X @LevySallanK

Nove morreram e outras 23 ficaram feridas em um acidente de ônibus na madrugada desta quinta-feira, 11, na Bahia. Acidente aconteceu na na BR-101 na altura do município de Teixeira de Freitas, há mais de 200 km do destino. O veículo bateu em um barranco e tombou. O ônibus partiu do Rio de Janeiro com destino a Porto Seguro, cidade turística do sul da Bahia, quando saiu da estrada e capotou às 4h24min. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre as 34 pessoas que viajavam no ônibus, 9 morreram e 23 ficaram feridas, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sem dar detalhes sobre o estado dos feridos ou a nacionalidade das vítimas.

Oito pessoas morreram no local do acidente. A nona vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. Os dois motoristas, acrescentou, ficaram "ilesos". Ônibus tomba na Bahia: turistas iam do RJ para Porto Seguro Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo tinha 34 pessoas e saiu da cidade de Rio de Janeiro em excursão para Porto Seguro.