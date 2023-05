Pratinho: Confira onde comer em Fortaleza a partir de R$ 8

Com baião de dois ou arroz branco, creme de galinha ou vatapá, farofa ou paçoca, o pratinho é uma das comidas típicas das festas juninas cearenses, mas em Fortaleza é possível encontrar o alimento em qualquer época do ano. Confira uma lista com diversas opções de pratinhos em diferentes bairros da Capital:

1. Pratinho da Linda

Um dos mais populares de Fortaleza é o Pratinho da Linda, eleito o melhor da Capital em 2022 pela premiação Melhores Sabores da Cidade. Localizado na praça da Cidade 2000, a banquinha oferece diversas opções para compor o prato: vatapá de frango e de camarão, creme de galinha, paçoca, baião de dois, arroz, salada, carne de sol e batata palha. Tem duas opções de tamanho: o pequeno por R$ 12 e o maior por R$ 18.



Quando: de quinta a terça, das 18h até 22h30min

Onde: avenida Central Leste, Cidade 2000

Quanto: de R$ 12 a R$ 18

Instagram: @pratinhosdalinda

2. Laranjah Food Truck

Do pratinho ao pratão, o Laranjah Food Truck é uma opção para quem vai para o Parque Rachel de Queiroz, localizado no bairro Presidente Kennedy. O pratinho vem com 400 gramas e inclui arroz, salpicão, paçoca, batata palha, creme de frango ou vatapá, custando R$ 17. Já o pratão tem as mesmas opções, mas vem com 600 gramas e custa R$ 20.

Quando: terça a domingo, das 17h às 22 horas

Onde: Parque Rachel de Queiroz - Presidente Kennedy (Rua Licurgo Montenegro, esquina com Avenida Governador Parsifal Barroso)

Quanto: de R$ 17 a R$ 20

Instagram: @laranjahfoodtruckoficial

3. Pratinho da Madrugada

Em frente ao Hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, há o Pratinho da Madrugada, que possui quatro opções de tamanho, de R$ 15 a R$ 25. O local funciona todos os dias, exceto no último domingo do mês, das 20h à meia-noite. São mais de quinze opções de guarnições, incluindo creme de galinha, vatapá, escondidinho de carne de sol, salpicão, feijão tropeiro, além de carne de sol trinchada, calabresa e frango na chapa.

Quando: todos os dias, exceto no último domingo do mês, das 20h à meia-noite

Onde: em frente ao Hotel Mareiro (Av. Beira Mar, 2380 - Meireles)

Quanto: de R$ 15 a R$ 25

Instagram: @pratinhodamadrugada

4. Pratinho da Silvia

No bairro Bela Vista, uma opção é o Pratinho da Silvia. Há três opções de pratinho: o de R$ 9 com 1 mistura, o de R$ 12 com 2 e o de R$ 18 com 3 misturas. Há opções típicas, como vatapá e creme de galinha, que estão disponíveis todos os dias, e também tem lasanha, fricassé, camarão e panqueca (o cardápio dessas opções varia de acordo com o dia).



Quando: segunda à sexta, de 7h às 22h (pratinho disponível das 14h até 22 horas)

Onde: Rua Viriato Ribeiro, 645 - Bela Vista

Quanto: R$ 9 a R$ 18

Instagram: @pratinhodasilvia

5. Comida da Hora

Para quem for passear no calçadão da Praia de Iracema, pode comer o pratinho no carrinho da Comida da Hora. São duas opções, de R$ 15 e R$ 20, onde o cliente pode escolher 7 opções de comidas. O cardápio inclui arroz branco, arroz à grega, creme de galinha, vatapá de frango, creme de galinha, salpicão, farofa crocante e batata palha. Além dessas opções, também tem calabresa fatiada , escondidinho de carne de sol, suíno no molho de goiabada, estrogonofe de carne ou frango e carne de sol com macaxeira. O cardápio pode variar de acordo com o dia.

Quando: sexta à segunda, a partir das 16h30min

Onde: Idelfonso Albano, 68

Quanto: De R$ 15 e R$ 20

Instagram: @comidadahora_

6. Pratinho de Casa

Para os moradores do bairro Padre Andrade e região, uma opção é o Pratinho de Casa, que funciona para retirada e delivery. São duas opções de tamanho: o pratinho P de 300 gramas com duas guarnições por R$ 9 e o pratinho G de 500 gramas com três guarnições por R$ 12. São diversas opções de comida, como creme de frango, calabresa acebolada, vatapá de frango, escondidinho de carne de sol, lasanha e estrogonofe.

Quando: de segunda a sábado, das 17h45 as 23 horas

Onde: rua Balduíno Freire, 110 - Padre Andrade

Quanto: de R$ 9 a R$ 12

Instagram: @pratinhodecasa

7. Delícias da Loura

Eleito o segundo melhor pratinho de Fortaleza pelo prêmio Melhores Sabores da Cidade, a Delícias da Loura está localizada na avenida Desembargador Moreira com Beira Mar. Com opções de R$ 17 e R$ 20, o pratinho inclui arroz a moda da casa ou baião cremoso, salada, farofa, creme de frango ou vatapá, carne e frango. O cliente ainda tem direito a duas opções de proteína: fricassê, escondidinho de carne de sol, carne de panela, toscana acebolada, filé de peito de frango e cozidão de boi.

Quando: De quarta à segunda, 17h30min à meia-noite

Onde: Av. Desembargador Moreira com Beira Mar

Quanto: de R$ 17 a R$ 20

Instagram: @delicias_da_loura

8. Pratinho na Esquina

Localizado no bairro Montese, o Pratinho na Esquina oferece um tamanho padrão de pratinho, mas com três opções de valores, de acordo com os complementos escolhidos. A pratinho tradicional inclui vatapá de frango, creme de galinha, arroz, salada e farofa, custando R$ 10. O especial tem opções de escondidinho de carne do sol, fricassé, carne a sertaneja, peixe a delícia e outras, custando R$ 13. O completão permite escolher até três opções e custa R$ 16.

Quando: de quarta a sábado, das 18h30min às 21 horas

Onde: rua Alberto Magno, 1920 - Itaoca

Quanto: de R$ 10 a R$ 16

Instagram: @pratinho_na_esquina

9. Pratinho da Lu

No João XXIII, o Pratinho da Lu tem três opções de tamanhos: P (R$ 8), M (R$ 10) e G (R$ 12). O cardápio varia diariamente, podendo incluir creme de galinha, vatapá de frango, panqueca à bolonhesa, porco no barbecue, peito de frango no molho branco, macarrão à carbonara, além dos acompanhamentos, como arroz branco, farofa e salada. Há também opção de delivery mediante taxa de entrega.

Quando: segunda a sábado, a partir das 19h

Onde: rua Júlio Braga, 1647 - João XXIII

Quanto: de R$ 8 a R$ 12

Instagram: @pratinhodalu_

10. Pratinho da Tia

O Pratinho da Tia funciona de segunda a quinta no José Walter e de sexta a domingo na praça da MRV, no bairro Maraponga. Lá você encontra pratinhos de 15,00 (com três opções de mistura) e de 18,00 (com todas as nossas misturas). O cardápio inclui: creme de galinha, vatapá de frango, fricassê, batata gratinada com bacon e calabresa. O Pratinho da Tia também está disponível para delivery e no iFood.

Quando: todos os dias, de 18:h às 23horas

Onde: rua 44, 130, 2ª etapa, José Walter (de segunda à quinta) e Praça MRV, R. Carlos Juaçaba – Maraponga (sexta a domingo)

Quanto: de R$ 15 a R$ 18

Instagram: @pratinhodatia_

11. Pratinhos da Faby

Na Barra do Ceará, tem os Pratinhos da Faby, com opções de R$ 10 a R$ 25. Os pratos acompanha creme e vatapá de frango e de peixe, fricassê, frango, carne, camarão e peixe.

Quando: segunda a sábado, das 18h às 22h30min

Onde: rua Dr. Ambrósio Carneiro, 782 - Barra do Ceará

Quanto: de R$ 10 a R$ 25

Instagram: @pratinhosdafaby

12. Pratinho Delivery

O Pratinho Delivery é uma opção para quem quer comer o alimento em casa. São três opções: o médio, com duas opções de mistura, por R$ 13; o grande, com três opções de mistura, por R$ 18; e o pratinho na barca, com três opções de mistura, por R$ 39.

Quando: terça à sexta, 18h30min às 23 horas

Onde: iFood ou (85) 991295487

Quanto: de R$ 13 a R$ 39

Instagram: @pratinhodelivery_

