7 dicas para ajudar a combater o etarismo na sociedade

Promover igualdade e valorizar as pessoas idosas é fundamental para acabar com o preconceito baseado na idade

Em contrapartida, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o número de idosos no mundo está crescendo rapidamente. Até 2050, espera-se que haja mais de 1,6 bilhão de pessoas com 65 anos ou mais, mais que o dobro da população idosa atual, que é de 761 milhões.

O Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, foi estabelecido pela Lei n.º 11.433/2006. Esta data nos lembra da importância de respeitar e valorizar os mais velhos em nossa sociedade. No entanto, o etarismo, que é a discriminação baseada na idade, ainda é um problema global preocupante.

Preconceito com as mulheres mais velhas

Ana Tomazelli, psicanalista e CEO do IPEFEM (Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas), explica como a questão do etarismo em relação à mulher é ainda mais profunda. “A sociedade espera que as mulheres sejam eternamente jovens e atraentes, tornando-se invisíveis ou menos valorizadas à medida que envelhecem”, afirma.

A profissional explica que, no mercado de trabalho, essas mulheres podem sofrer variadas formas de discriminação, como dificuldades em conseguir emprego mesmo que queiram continuar trabalhando, falta de promoção e salários mais baixos em comparação com homens na mesma faixa etária.

Violência contra os idosos

A violência contra idosos é uma preocupação crescente no Brasil. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, apenas nos cinco primeiros meses do ano, houve um aumento de 57% no número de denúncias e de 87% no de violações dos direitos do idoso, em relação ao mesmo período do ano passado.

“Também é preciso ressaltar que as mulheres podem ser vítimas de violência baseada na idade, incluindo abuso físico, emocional e financeiro. Além disso, ficam vulneráveis ao abandono e à falta de cuidado: se outra mulher não cuidar dela, quem o fará?”, completa.

Presença dos idosos no mercado de trabalho

Uma pesquisa da Ernst & Young, realizada em quase 200 empresas no Brasil, mostrou que a maioria das companhias pesquisadas têm de 6% a 10% de pessoas com mais de 50 anos em seu quadro funcional. Segundo o estudo, 78% das empresas consideram-se etaristas e têm barreiras para contratação de trabalhadores nessa faixa de idade.

É o que explica Jheny Coutinho, CEO da Plure, plataforma de vagas exclusivas para mulheres no Brasil. “Os profissionais a partir dos 40 anos frequentemente enfrentam discriminação no mercado de trabalho por conta da suposição de que são menos produtivos ou que sua saúde pode apresentar algum problema”, diz.