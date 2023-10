Jon Fosse vence Nobel de Literatura: conheça história e obras do norueguês

Fosse estava no ranking de favoritos da Nicer Odds, site de apostas do Reino Unido, para receber a premiação. Ele é o quarto norueguês laureado; antes dele veio Sigrid Undset (1882–1949), contemplada em 1928, há 95 anos.

A estreia de Fosse na literatura foi com “Raudt, svart” (“Vermelho, preto”), lançado em 1983. Obras de ficção, ensaios, títulos infantis, poesia e mais de 40 peças compõe seu extenso currículo. Conheça mais o escritor.

Jon Fosse vence Nobel de Literatura: quando e onde ele nasceu?

Jon Olav Fosse nasceu em 29 de setembro de 1959, em Haugesund, uma comuna no noroeste da Noruega, e cresceu em Strandebarm, a aproximadamente 151 quilômetros (km) de distância.

Jon Fosse vence Nobel de Literatura: acidente na infância reverbera na escrita

Em entrevista à revista estadunidense The New Yorker em setembro de 2022, Fosse revelou ter sofrido um acidente aos sete anos. Apesar de não ter detalhado como se deu o ocorrido, o escritor destacou ter sentido estar “próximo da morte” enquanto era levado a um hospital.

“Eu podia me ver sentado… tudo estava em paz e olhei para as casas próximas ao meu lar e tive certeza de que as via pela última vez quando ia ao médico. Tudo estava brilhando e muito pacífico, um estado muito feliz, como uma nuvem de partículas de luz”, relatou durante a entrevista.

Fosse analisa que o acidente reverbera em sua constituição como escritor: “Esta experiência é a experiência mais importante da minha infância. E tem sido muito formativa para mim como pessoa, tanto para o bem quanto para o mal. Acho que isso me criou como artista”.