Livraria Lamarca anuncia encerramento das atividades após 7 anos

Localizada no bairro Benfica, a Livraria Lamarca irá fechar após sete anos

A Livraria Lamarca anunciou que irá encerrar as atividades e fechar após sete anos. Localizada na avenida da Universidade, 2475, no bairro Benfica, o comunicado foi divulgado nesta terça-feira, 3, em publicação no Instagram.

“Todo nosso empenho e dos trabalhadores que por aqui passaram e que aqui estão, apesar de enormes, não foram suficientes para que a gente conseguisse superar a maré de problemas que assolou nosso país, nossa cidade, a economia, a avenida da Universidade, a saúde mental das pessoas, as dinâmicas sociais”, detalha a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fundada em 2016, a Lamarca ficou conhecida por suas prateleiras formadas por livros de cunho político-social. “Insistimos em manter a livraria aberta, esperando que a recuperação da cultura iria nos possibilitar uma reorganização pós-pandemia. Infelizmente, não deu tempo.”.