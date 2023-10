Veja lista de apostas para Prêmio Nobel de Literatura 2023

O ranking da Nicer Odds, um dos principais sites de apostas do Reino Unido, já tem seus favoritos para o Prêmio Nobel de Literatura em 2023. Entres os nomes está o escritor japonês Haruki Murakami, o queniano Ngugi wa Thiong'o, o poeta sírio Adonis e o romeno Mircea Cartarescu. A chinesa Can Xue é a única mulher entre os nomes mais cotados para o prêmio da Academia Sueca.

A vencedora do ano passado foi a francesa Annie Ernaux. A autora é conhecida por seus romances sobre classe e gênero. Annie foi premiada pela "coragem e acuidade clínica com que descobre as raízes, os distanciamentos e as restrições coletivas da memória pessoal", explicou o júri do Nobel.

