Curso de literatura estuda obras de escritoras negras brasileiras

O curso de literatura está marcado para iniciar no dia de 17 de setembro e pretende estudar textos de três importantes escritoras negras do Brasil

LEIA TAMBÉM| Bienal do Livro do Rio 2023 destaca literatura de mulheres afro-brasileiras As aulas serão on-line, transmitidas via Google Meet. Com quatro encontros, o curso estuda as obras das escritoras, analisando as questões ético-raciais e de classe, os gêneros de escrita dos textos selecionados e o contexto social da época que foi produzido.

As inscrições continuam abertas, feitas por um formulário on-line que pode ser acessado no perfil do Instagram da professora. Para a conclusão da inscrição, é necessário anexar o comprovante de pagamento do curso, com valores que podem variar de R$100 (público geral) a R$50 (estudantes de graduação.

O curso tem previsão de encerrar suas atividades em 7 de outubro, mas as aulas gravadas ficariam disponíveis até o dia 31 do mesmo mês. No final, acontece a emissão de certificado. Outras informações podem ser obtidas nas redes sociais de Sarah.

Curso “Mães das palavras, filhas da dor”

Quando: 17 de setembro

17 de setembro Aulas via Google Meet

Quanto: R$ 100 (público geral), R$ 70 (professores) e R$ 50 (estudantes de graduação). O link para pagamento está disponível no formulário de inscrição

