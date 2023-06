5 filmes sobre viagens espaciais que você precisa assistir

Um clássico do terror espacial, “Alien: o Oitavo Passageiro” é perfeito para os fãs de ficção científica e efeitos práticos. Inspirado em “Tubarão” (1975), o diretor Ridley Scott cria uma tensão angustiante em torno da invasão de um alienígena em uma nave cargueira, representando um grande perigo para a tripulação isolada no espaço.

Onde assistir: Star +

Star Wars – O Império Contra-Ataca (Imagem: Reprodução Digital | Fox Film do Brasil)

Star Wars – O Império Contra-Ataca

“Star Wars – O Império Contra-Ataca” é um épico da ficção científica que se destaca como uma das melhores sequências cinematográficas de todos os tempos. Neste capítulo da saga, a rebelião liderada por Luke Skywalker enfrenta o poderoso Império Galáctico. Com uma narrativa emocionante e repleta de reviravoltas, o filme apresenta o lendário Mestre Yoda, o enigmático Darth Vader e à inesquecível batalha no gelo do planeta Hoth. Com um equilíbrio perfeito entre ação, drama e aventura espacial, “O Império Contra-Ataca” conquistou os corações dos fãs.

Onde assistir: Disney +