Crianças ocupam cada vez mais as redes sociais no Brasil. Em uma pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), foi apontado que 66% das crianças de 9 a 10 anos entrevistadas tinham perfil em alguma rede social. Ou seja, pelo menos 3 a cada 5 crianças desta faixa etária acessam as redes com perfil próprio.

A pesquisa, chamada de TIC Kids Online Brasil 2022, foi realizada por meio de entrevistas com 2.604 crianças e adolescentes brasileiros, bem como com um responsável por cada participante. Os usuários da internet de 9 a 17 anos foram questionados sobre seus hábitos de uso, criticidade em relação ao conteúdo online, percepção de riscos, nível de mediação parental, entre outros aspectos.

Dentre as redes sociais incluídas nos questionários (Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Twitter e WhatsApp), a plataforma mais utilizada pelas crianças de 9 a 12 anos é a rede de vídeos curtos TikTok. Os participantes mais velhos da pesquisa, de 13 a 17 anos, têm o Instagram como principal rede social acessada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar disso, as diretrizes do TikTok e do Instagram afirmam que perfis de pessoas menores de 13 anos não são permitidos nas plataformas. Segundo o Instagram, o usuário pode confirmar a idade por meio de um vídeo em modo selfie, a certificação pelo perfil de um amigo em comum maior de 18 anos ou o envio de foto do documento de identificação, como o RG.

Já o TikTok afirma que crianças com menos de 13 anos podem ter a conta banida caso seja descoberto que elas mentem a idade para usar o aplicativo. Caso seja banida, a conta do adolescente só volta a funcionar se ele enviar uma foto com um responsável que ateste sua idade.

De acordo com o Relatório de Aplicação das Diretrizes da Comunidade disponibilizado pela plataforma, de outubro a dezembro de 2022, 33,3% dos vídeos removidos estavam relacionados a política de Segurança de Menores. Destes, 98,5% foram identificados e removidos pelo TikTok antes de ele ser denunciado.

A empresa também informou que 91,1% dos vídeos foram removidos antes de qualquer visualização e 93% foram removidos dentro 24 horas após a publicação na plataforma. Ainda conforme o TikTok, nesse período, 17.877.316 perfis foram removidos por suspeita de serem menores de 13 anos de idade.

“Temos um número elevado de crianças que já possuem perfil de rede social. As redes sociais não são ambientes adequados para crianças de 9, 10, 11 anos. Uma vez dentro dessas redes, elas estão expostas a conteúdos sem um controle e direcionamento adequado para essa faixa etária”, afirmou a coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Renata Mielli, durante live de divulgação do estudo.

Os jovens também foram perguntados sobre as permissões dadas pelos responsáveis para realizar atividades online. De acordo com os dados do estudo, crianças menores, de 9 a 10 anos, têm o uso da internet mais monitorado, com 80% delas afirmando que são proibidas de dar informações pessoais a outras pessoas na internet, 59% delas não tendo permissão para postar fotos ou vídeos em que aparecem e 86% não podendo fazer compras.

Quanto mais velhos os participantes da pesquisa eram, mais permissões diziam receber dos pais. Além da idade, outro fator que influencia na verificação do que os filhos fazem na internet é o grau de escolaridade dos pais. “Quanto maior a escolaridade dos responsáveis, maior a verificação. Esse tipo de verificação também está associado ao conhecimento dos responsáveis sobre as plataformas”, explicou a coordenadora da pesquisa, Luisa Adib.



TikTok: plataforma trabalha com sistemas de verificação de idade e sincronização de perfis

Em nota, o TikTok informa que usa um sistema neutro de verificação de idade, conhecido como age gate, que é padrão de mercado e exige que as pessoas preencham sua data de nascimento completa.

"Isso faz com que as pessoas sejam desencorajadas a simplesmente clicar em uma idade mínima pré-preenchida e não sejam induzidas para uma idade 'certa'. Se alguém tentar criar uma conta, mas não atender ao nosso requisito de idade mínima, tiramos a possibilidade de tentar criar outra conta usando uma data de nascimento diferente", diz a plataforma.

O TikTok também conta com uma ferramenta de sincronização, que permite que pais e responsáveis tenham suas contas vinculadas a de seus adolescentes.

Contatado pelo O POVO, o Instagram não respondeu a respeito das medidas da plataforma para coibir o uso por crianças menores de 13 anos no Brasil.

Sobre o assunto Notificada, Google retira link para texto contra PL das Fake News

PL das Fake News: relator exclui criação de agência de monitoramento de redes sociais

França quer proibir pais de postar fotos dos filhos nas redes sociais

Tags