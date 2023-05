O Sol pode 'engolir' a Terra e acabar com o planeta? Entenda

Uma estrela semelhante ao Sol 'engoliu' um planeta. A equipe utilizou o telescópio Gemini South, no Chile, para poder observar o fenômeno

Cinco bilhões de anos. Este é o tempo estimado para que o nosso Sol comece a morrer e se expanda de 100 a 1.000 vezes, engolindo os planetas mais próximos - Mercúrio, Vênus e Terra.

Contudo, uma outra estrela da Via Láctea, que está a 13.000 anos luz de distância do nosso planeta, não esperou esse tempo todo para começar sua expansão rumo ao planetas próximos a ela.

Os astrônomos do Laboratório Nacional de Pesquisa em Astronomia de Infravermelho Óptico (NOIRLab), dos EUA, conseguiram observar a expansão da estrela que estava em fim de vida por meio do telescópio Gemini South, no Chile.

A prova que revela o fenômeno foi detectada pela equipe a partir de uma explosão de “longa e baixa energia” da estrela.

Em comunicado, o astrônomo do NOIRLab e coautor do estudo, publicado na revista Nature, Ryan Lau, disse que a observação fornece “ uma nova perspectiva para encontrar e estudar bilhões de estrelas em nossa Via Láctea que já consumiram seus planetas.



A descoberta da estrela semelhante ao Sol que 'engoliu' planeta



As primeiras suspeitas de que o fenômeno ocorria foram descobertas por imagens ópticas de uma projeto de parceria público-privada chamado Zwicky Transient Facility.

A constatação veio a partir de uma análise da cobertura infravermelha de arquivo do Explorador para Pesquisa com Infravermelho em Campo Amplo, Neowise, da Nasa, capaz de investigar ambientes em busca de explosões e outros eventos transitórios.



“A reanálise personalizada de nossa equipe de mapas infravermelhos de todo o céu do Neowise exemplifica o vasto potencial de descoberta de conjuntos de dados de pesquisa de arquivo”, disse o astrônomo do NOIRLab Aaron Meisner, outro coautor do artigo, em comunicado.

Os pesquisadores explicaram que a distinção entre uma explosão de absorção planetária de outros tipos, como explosão solar e ejeção de massa, é difícil e só foi possível graças a recursos de alta resolução e a alta tecnologia do telescópio Gemini South.



“Esta descoberta é um exemplo maravilhoso dos feitos que podemos realizar quando combinamos operações de telescópio de classe mundial e colaboração científica de ponta”, ressaltou Martin Still, diretor do programa do Observatório Gemini.



Quanto tempo demorou para o planeta ser 'engolido' pela estrela equivalente ao Sol?



A explosão que levou à absorção do planeta durou aproximadamente 100 dias. As características como a curva de luz e o material ejetado deram aos astrônomos uma visão da massa da estrela e de seu planeta “devorado”.

Qual o tamanho do planeta e da estrela?

O material ejetado consistia em cerca de 33 massas terrestres de hidrogênio e cerca de 0,33 massas terrestres de poeira.



A partir dessa análise, a equipe estimou que a o planeta “engolido” tinha 1 a 10 vezes a massa de Júpiter e que a estrela tinha cerca de de 0,8 a 1,5 vezes a massa do nosso Sol.



