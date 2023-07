Fotos tiradas pelo telescópio James Webb mostram luminosidade dos anéis de Saturno

As fotos foram divulgadas pela Nasa no último dia 25 de junho

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) divulgou novas fotos tiradas pelo telescópio James Webb que mostram a luminosidade dos anéis do planeta Saturno. Os registros foram feitos no último dia 25 de junho, sendo as primeiras observações de infravermelho próximo ao planeta.

“O próprio Saturno parece extremamente escuro neste comprimento de onda infravermelho observado pelo telescópio, pois o gás metano absorve quase toda a luz solar que incide na atmosfera. No entanto, os anéis gelados permanecem relativamente brilhantes, levando ao aparecimento incomum de Saturno na imagem de Webb”, dizia a publicação feita no site oficial da Agência.

O registro faz parte do programa Webb Guaranteed Time Observation 1247, que incluiu exposições profundas do planeta, projetadas para testar a capacidade do equipamento de detecção de luas fracas ao redor de Saturno e seus anéis brilhantes. Além disso, as luas recém descobertas podem colaborar com a estruturação de uma imagem mais completa do sistema passado e atual do planeta.

A imagem inédita mostra detalhes por dentro do sistema de anéis do planeta, além de três das 146 luas de Saturno, que são Dione, Enceladus e Tethys. Apresentações minuciosas adicionais ( que não foram mostradas) darão a oportunidade para que os cientistas investiguem parte dos anéis mais fracos do planeta que não podem ser vistos na imagem, incluindo o anel G e o difuso anel E.

“Os de Saturno são compostos de uma série de fragmentos rochosos e gelados – as partículas variam em tamanho, desde menores que um grão de areia até algumas tão grandes quanto montanhas na Terra. Os pesquisadores usaram recentemente o Webb para explorar Enceladus e encontraram uma grande pluma saindo do pólo sul da lua que contém partículas e quantidades abundantes de vapor d'água - essa pluma alimenta o anel E de Saturno”, diz o artigo da Nasa.