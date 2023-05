Entenda a relação entre planetas, deuses mitológicos e astrologia

Saturno é conhecido na mitologia grega como Cronos, o deus do tempo. É daí que vem a palavra “cronológico”. Aqui, estamos contemplando o tempo que se leva para amadurecer, o que sempre acontece no encontro com obrigações, restrições e limitações.

A mitologia de Cronos/Saturno está diretamente ligada à de seu pai, Urano, que representa o planeta de mesmo nome, e faz parte da cosmogonia grega que explica como o mundo foi criado.

Antes de se tornar o mundo que conhecemos hoje, segundo a mitologia grega, não havia o espaço entre o céu, Urano, e a Terra, Gaia. O primeiro estava sempre deitado em cima de gaia, amando-a. Juntos tiveram vários filhos, incluindo Cronos, porém todos permaneciam dentro dela, já que Urano não permitia que houvesse espaço entre si e Gaia.

Entretanto, um dia, Gaia arquitetou um plano com Cronos e este conseguiu castrar o pai, o que resultou na separação do céu e da Terra e na criação de diversos seres mitológicos (incluindo a própria Afrodite!). A partir daí, o universo mitológico adquire ordem e estrutura.

Cronos então assume sua supremacia no mundo. Porém, com medo de ser destronado por seus filhos, como ele fez com o próprio pai, Cronos os engole. Quando Zeus nasce, Reia, a esposa de Cronos, consegue enganá-lo dando-lhe uma pedra para engolir no lugar de seu filho.

Zeus cresce protegido em uma caverna e, quando chega a hora, envenena Cronos, que acaba vomitando todos os filhos, resultando em uma das lutas mais épicas de todos os tempos: Zeus e seus irmãos e irmãs (a gangue do Olimpo) contra os Titãs (a gangue de Cronos). Já sabemos quem venceu, né?!

Os planetas Saturno e Urano regem o signo de Aquário. Na astrologia, entendemos que ao mesmo tempo em que é importante que a gente amadureça, estruture nossas vidas e crie algum tipo de ordem; nossos aspectos saturninos que defendem a tradição, o conservadorismo e o conhecido, podem, de certa forma, “castrar” o nosso impulso criativo uraniano.

Contudo, lembra que comentei que Afrodite nasce do sangue derramado de Urano quando ele é castrado? Pois bem, o nascimento de Afrodite que simboliza a beleza, o amor e a harmonia, vem do conflito entre Saturno (os limites, a obrigação e as restrições) e Urano (a disrupção, a inovação e a rebeldia). A nossa capacidade de criar a “Afrodite” vem do conflito do novo com o velho, tendo como resultado a harmonia e a diplomacia.

Netuno é representado pelo deus Poseidon (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock)

Poseidon representa Netuno

O planeta Netuno dialoga com Poseidon. Ele é o deus das águas. Não apenas as águas do oceano, mas também as terrenas. Por isso, quando falamos do planeta Netuno (que quando vemos no telescópio é azul como a água!) estamos entrando no mundo psíquico das emoções e sentimentos, no terreno do nosso inconsciente.

Se você conhece qualquer mito de Poseidon sabe que ele é um tanto rancoroso. Morando no fundo do oceano, ele criou diversos seres marinhos que pareciam mais monstros do que qualquer outra coisa.

A questão é que no nosso inconsciente habitam nossas sombras. Por serem um tanto desconhecidas a nós, elas muitas vezes se manifestam como monstros em nossas vidas, para nos chacoalhar e nos fazer aprender a lidar com essas partes de nós que normalmente não aceitamos e reprimimos, jogando-as para as profundezas do mar.

Netuno rege Peixes

O planeta Netuno rege o signo de Peixes, que também é regido pelo elemento Água. Ao passo que os mitos de Poseidon nos ensinam a necessidade de aprender a navegar as nossas ondas emocionais, nossas sombras e fluxos psíquicos; o signo de Peixes e o planeta Netuno nos inspiram a trabalhar nossa inteligência emocional, aceitar a nós mesmos e ao outro, de modo a nos tornarmos seres compassivos, compreensivos e humanitários.