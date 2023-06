Vida fora da Terra? Elemento essencial a vida é encontrado em lua de Saturno

Estudo revela a existência do elemento fósforo na Enceladus, lua de Saturno. Elemento é essencial para a vida; entenda

O fósforo (P), elemento mais raro e essencial para a vida como conhecemos, foi encontrado pela primeira vez fora da Terra. O elemento foi descoberto em Enceladus, lua do planeta Saturno, de acordo com dados expostos na quarta-feira, 14.

A revelação foi divulgada na revista Nature com base em estudos da missão Cassini da Nasa (National Aeronautics and Space Administration – “Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço”, em tradução livre do inglês).

"Esta é uma descoberta deslumbrante para a astrobiologia. O próximo passo é claro. Precisamos voltar a Enceladus para ver se o oceano habitável é de fato habitado”, diz Christopher Glein, do Southwest Research Institute, um dos coautores do artigo "Detecção de fosfatos provenientes do oceano de Enceladus".

Vida fora da Terra: elemento raro e essencial a vida é encontrado

O fósforo é um dos seis elementos necessários para a vida, juntamente com o carbono, enxofre, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, mas é “de longe o menos comum no universo”, segundo Frank Postberg, cientista planetário da Universidade Livre de Berlim.

Este elemento, assim como os fosfatos, compostos que contêm fósforo, são necessários para o DNA, o RNA e as membranas celulares. o fósforo também é encontrado nos ossos e dentes de pessoas e animais, além de plânctons.

De acordo com os estudos divulgados, os cientistas estimam que as concentrações de fósforo são entre 100 a mil vezes maiores nas águas de Enceladus do que nos oceanos da Terra. Os experimentos mostram que isso é possível, pois o oceano da lua de Saturno é rico em carbonatos dissolvidos.

Enceladus: Estrutura da lua de Saturno

A Enceladus é uma das 146 luas de Saturno, segundo maior planeta do Sistema Solar. Com cerca de 500 km de largura, do tamanho do Arizona nos Estados Unidos, Enceladus é a sexta maior lua de Saturno.

Sua estrutura é formada por uma crosta de gelo, mas também por plumas de vapor de água e partículas geladas saindo de gêiseres na superfície. Assim, há um oceano global entre a casca gelada da lua e seu núcleo rochoso.

A sonda Cassini da Nasa chegou a Saturno em 2004 pela primeira vez e pôde estudar sua estrutura e detectar a existência de fósforo. A expedição também constatou que o satélite de Saturno pode conter moléculas orgânicas complexas, tornando-se assim um lugar promissor para a busca de vida extraterrestre.