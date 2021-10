Universo foi criado em laboratório por ETs, diz professor de Havard

E se nosso universo tivesse sido criado em laboratório por uma forma de vida superior e mais inteligente? Um cientista da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, acredita nessa teoria. Avi Loeb é ex-presidente do departamento de astronomia da universidade e recentemente publicou um artigo na revista Scientific American em apoio à teoria sobre extraterrestres (ETs).

Caso sua teoria sobre a formação do universo esteja correta, segundo ele, “a história da origem unificaria a ideia religiosa de um criador com a ideia secular da gravidade quântica”. “Como nosso universo tem uma geometria plana com energia líquida zero, uma civilização avançada poderia ter desenvolvido uma tecnologia que criou um universo bebê do nada por meio de um túnel quântico”, escreveu o cientista no artigo.

Sobre o assunto Vida extraterrestre (ET) pode ser encontrada ao redor de buraco negro?

Déjà vu no cérebro humano: estudo aponta como funciona; entenda

Maior cometa já identificado tem 150 km de diâmetro, mas não ameça a Terra

Por 'defesa planetária', Nasa lança missão para atingir asteroides; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Universo criado por ETs: civilizações dividas por classe de inteligência

No artigo, Loeb elaborou um sistema de classificação de civilizações de acordo com suas inteligências. Os humanos fariam parte da classe C, pois têm baixo nível tecnológico e/ou dependem de uma estrela hospedeira — nesse caso, o Sol. Se a tecnologia humana evoluísse a ponto de nos tornar independentes do Sol, estaríamos na classe B. Criando nossos próprios universos em laboratório, estaríamos na classe A.

Para Loeb, há diversas questões no caminho da sociedade humana à classe A. O maior obstáculo é a incapacidade humana de desenvolver uma “densidade grande o suficiente de energia escura dentro de uma pequena região”. “No entanto, se e quando chegarmos lá, seremos capazes de nos juntar aos nossos criadores teóricos na classe A”, explicou ele.

Além do universo criado por ETs, cientista tem outras teorias polêmicas

O cientista israelita-estadunidense é conhecido por polêmicas envolvendo seu trabalho e suas teorias científicas. Em uma entrevista à BBC News em setembro último, o nome de Avi Loeb foi repercutido após o cientista dizer que “procura vida inteligente no espaço porque é difícil encontrar na Terra”.

Na ocasião, Loeb divulgava seu novo livro, “Extraterrestre: O primeiro sinal de vida inteligente fora da Terra”, em que ele apresenta suas ideias controversas sobre o misterioso Oumuamua, primeiro objeto interestelar que passou pelo Sistema Solar e foi detectado por humanos. Loeb defende que o Oumuamua é uma sonda enviada por uma civilização alienígena ou um resquício de algum item criado por essas vidas extraterrestres.



Com informações de Olhar Digital

Sobre o assunto Por que vulcão entra em erupção? Entenda

Fóssil encontrado há 20 anos em fazenda de fundador da CNN recebe nome

Além do mel: entenda a importância da abelha para a natureza

Planeta perdeu 14% de seus recifes de coral entre 2009 e 2018; entenda

Cães e humanos podem ter habitado a América Central há 12.000 anos

Tartaruga com duas cabeças e seis pernas é encontrada nos Estados Unidos

Tags