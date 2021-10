Além do mel: entenda a importância da abelha para a natureza

18:58 | Out. 13, 2021

Mais conhecidas por sua produção de mel, a abelha é um animal com significativa importância na polinização, na produção de alimentos e no equilíbrio da natureza. Em todo mundo, a estimativa é de que exista cerca de 20 mil espécies desses insetos; no Brasil, o número cai para 300, embora o território brasileira tenha a maior biodiversidades de abelhas.

A maioria das abelhas brasileiras não tem ferrão. Da espécie que contém ferrão, a Apis mellifera, apenas as abelhas-operárias atacam os humanos. Segundo André Sezerino, pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), as abelhas-rainhas utilizam o ferrão para brigar com outra rainha e para colocar ovos. Já os zangões se dedicam quase exclusivamente à fecundação.

Em entrevista ao portal R7, o engenheiro-agrônomo explicou que cada colmeia pode ter entre 80 e 90 mil abelhas, número que pode diminuir no inverno devido à baixa quantidade de alimentos. “A função da rainha é manter a ordem social, fazendo com que as operárias realizem os trabalhos dentro e fora das colmeias, e também colocar ovos para que a colônia se desenvolva”, explicou o especialista em apicultura.

O tempo de vida das abelhas é diferente para cada espécie, mas em geral esses insetos vivem de 30 a 45 dias nos períodos de trabalho e safra. Já no momento entressafra, podem viver até cinco meses. Durante sua vida, as abelhas têm uma função de significativa importância: a polinização.

“A maior função das abelhas é fazer a polinização, que nesse caso é chamada de melitofilia. Mais de 80% das árvores tropicais necessitam de polinização cruzada feita por esses insetos para sobreviver, ou seja, o pólen precisa sair da flor de uma árvore e ir até a flor de outra para essa planta virar uma fruta”, explicou André Sezerino. Segundo ele, 70% dos alimentos consumidos pelos humanos dependem da polinização das abelhas. “As maçãs, por exemplo, dependem 90% desses insetos para serem produzidas”.

Duas atividades que envolvem as abelhas e também refletem importância na natureza são a apicultura (criação de abelhas com ferrão) e meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão). “A importância das duas atividades diz respeito à biodiversidade. A gente consegue, através da criação e do uso sustentável delas, fazer com que essas abelhas mantenham a variabilidade genética para que não desapareçam na natureza”, relatou o pesquisador.

