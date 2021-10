Tartaruga com duas cabeças e seis pernas é encontrada nos Estados Unidos

Uma rara tartaruga com duas cabeças e seis pernas foi encontrada em Massachusetts, nos Estados Unidos e surpreendeu veterinários da equipe do New England Wildlife Centre, em Massachusetts. O filhote que nasceu há cerca de duas semanas foi achado em um santuário e levado para tratamento com apenas seis gramas.

A New England explicou que essa aparência do filhote é o resultado de duas tartarugas que vieram com parte do corpo unida, como acontece, por exemplo, com gêmeos siameses."Essa é uma condição chamada bicefalia e é uma anomalia rara que pode ocorrer tanto por fatores genéticos quanto ambientais que influenciam um embrião durante o desenvolvimento", explicou.

"Animais com esta rara condição nem sempre sobrevivem por muito tempo ou vivem uma boa qualidade de vida, mas esses dois nos deram motivos para sermos otimistas", escreveu.

Cada cabeça da tartaruginha recebeu um nome: Mary-Kate e a outra é Ashley, em referência às gêmeas Olsen, duas atrizes que fizeram sucesso na Tv e no cinema americano.

Em postagem no Facebook, a New England disse que a condição de saúde do filhote é boa. "Eles estão comendo, nadando e ganhando peso a cada dia. É impossível entrar na cabeça desses dois, mas parece que eles trabalham juntos para navegar em seu ambiente."

