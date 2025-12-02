Onde buscar vida extraterrestre? Estudo sugere uma rota inédita

Na imensidão do cosmos, os cientistas agora propõem uma estratégia revolucionária: observar exoplanetas durante seus momentos de alinhamento. / Crédito: Lian Zhen/Xinhua/picture alliance

Embora o tema possa parecer especulativo ou sensacionalista, na comunidade científica há quem leve essa incógnita muito a sério e busque, a partir de um ponto de vista científico rigoroso, encontrar respostas para a grande pergunta: estamos sozinhos no universo? Durante décadas, as tentativas de encontrar inteligência extraterrestre têm vasculhado o cosmos em busca de “tecnomarcadores”: lampejos de rádio, pulsos de laser ou qualquer vestígio tecnológico ainda desconhecido que possa revelar a existência de outra civilização.

Mas surge um dilema fundamental: na imensidão do universo, onde e quando procurar? Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia e do Laboratório da Nasa, nos Estados Unidos, acreditam ter encontrado a resposta em um lugar inesperado: em nós mesmos. O estudo destes cientistas propõe uma premissa simples, porém revolucionária: em vez de imaginar como os extraterrestres se comunicariam, deveríamos examinar como nós fazemos isso. Assim, ao analisar os padrões das nossas próprias transmissões interplanetárias, eles criaram um mapa que pode transformar a busca por sinais alienígenas no cosmos.

Com instalações em Estados Unidos, Espanha e Austrália, esta rede constitui a espinha dorsal das comunicações com espaçonaves em missões interplanetárias, enviando comandos a rovers marcianos, orbitadores e sondas nos confins do sistema solar. O que eles descobriram foi surpreendente: nossos sinais não se dispersam aleatoriamente pelo cosmos. Os dados revelaram que 79% de todas as transmissões para o espaço profundo ocorrem dentro de uma margem de apenas 5 graus do plano orbital da Terra — o disco imaginário no qual os planetas do nosso sistema solar orbitam ao redor do Sol.